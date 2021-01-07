Çin aşısıyla ilgili çarpıcı açıklama: Yüzde 78 etkili

Açıklamayı araştırmaya yakın bir kaynak yaptı. Bu, aşının Güney Amerika’nın en büyük ülkesi olan Brezilya’da düzenleyici kurumdan onay almasına bir adım daha yaklaştırdı.

KOCA: YÜZDE 91.25 ETKİLİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Aralık’ta yaptığı açıklamada Türkiye’nin 50 milyon doz almak için anlaştığı Sinovac’ın corona virüsü aşısının koruyuculuğunun yüzde 91.25 oranında olduğunu ve ilk aşamada yaklaşık 9 milyon kişiye yapılacağını söylemişti.

Latin Amerika ve Güneydoğu Asya’da sırasıyla en fazla COVID-19 vakasına sahip olan Brezilya ve Endonezya, bu ay CoronaVac aşısını kullanmaya hazırlanıyor.

NORMAL BUZDOLABINDA SAKLANABİLİYOR

CoronaVac’ın etkinlik oranı, Moderna Inc veya Pfizer Inc ve ortağı BioNTech SE’nin yüzde 90’dan fazla etkili aşılarından daha düşük olsa da, taşınması daha kolay ve normal buzdolabı sıcaklıklarında saklanabilir.

Sinovac’ın Türkiye, Şili, Singapur, Ukrayna ve Tayland ile de tedarik anlaşmaları bulunuyor.

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