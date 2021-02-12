Çin BBC’yi yasakladı

Uluslararası haber ajanslarının son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberde Çin yönetiminin BBC Dünya Servisi’nin yasaklandığı duyuruldu.

Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi tarafından yapılan soruşturmada BBC Dünya Servisi’nin hazırladığı Çin ile ilgili haberlerin ciddi bir şekilde regülasyona aykırı olduğu ve bu sebeple İngiliz kuruluşun yayınının durdurduğu belirtildi.

Birleşik Krallık, geçen hafta Çin devlet televizyonunun izinlerini iptal etmesinden bir hafta sonra gelen bu olay İngiltere ile Çin arasında tansiyonu yükseltti.

GELECEK YIL DA YAYIN YOK

Çin yönetimi, “BBC’nin Çin ile ilgili yaptığı haberler dürüst ve adil olmalı fakat bu haberler Çin’in ulusal bütünlüğüne zarar veriyor. Bu sebeple gereklilikleri karşılayamayan kanalın yayınını durdurduk ve bir yıl daha yayın yapmaları için yaptıkları başvuruyu iptal ettik” dedi.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Hong Kong’un devlet televizyonu RTHK de BBC ile yaptıkları ortaklığı rafa kaldırdıklarını duyurdu. RTHK, BBC yayınını Cuma gününden itibaren sonlandırdıklarını açıkladı.

Birçok TV kanalı paketinde yer almayan ve İngilizce yayın yapan BBC Dünya Servisi, genelde otellerde ve evlerde tercih ediliyor. Reuters’ın Pekin’deki iki muhabiri de ekranların tamamen karardığını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve ABD Dışişleri Bakanlığı bu karara tepki gösterdi.

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