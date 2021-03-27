Çin ve İran’dan kritik anlaşma: 25 yıllık imza

Resmi temaslar kapsamında İran’ın başkenti Tahran’a giden Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından Pekin-Tahran arasında çeşitli alanlarda iş birliğini kapsayan 25 yıllık anlaşma imzalandı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran ile Pekin arasında imzalanan 25 yıllık iş birliği anlaşmasının iki ülke ilişkilerini daha görünür kılacağını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tahran’da resmi temaslarda bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi kabul eden Ruhani, iki ülke arasında imzalanan anlaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılına girdiğine işaret eden Ruhani, iki ülkenin kalkınma ve altyapı konusunda imzaladığı anlaşmaların süratle hayata geçirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.