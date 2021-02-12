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Çin Yeni Yılı Londra’yı kıpkırmızı yaptı

İngiltere'de sanatın ve kültürün simgesi Trafalgar Meydanı, Çin Yeni Yılı kutlamaları için kırmızı renge büründü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:53, 12/02/2021
Haberler Dünya
Çin Yeni Yılı Londra’yı kıpkırmızı yaptı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın en popüler meydanlarından olan Trafalgar Meydanı, Çin Yeni Yılı için kırmızıya büründü.

Londra, Çin Yeni Yılı’nı diğer ismiyle bu yıl 12 Şubat’a denk gelen Bahar Festivali’ni kutlamak için ışıklarını kırmızıya çevirdi.

Londra’daki Çin Mahallesi kırmızıya büründü. (Fotoğraf: Reuters)

Londra Çin Mahallesi Derneği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Boğa Yılı’nı kutlamak için Nelson Sütunu ve çeşmeleri kırmızı ışıkla aydınlattı.

Dernek 14 Şubat’ta da “Çinli sanatçılarla birlikte Çin Yeni Yılı’nın ve geçmişinin çevrimiçi değerlendirmesi” isimli bir program düzenleyecek.