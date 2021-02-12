Çin Yeni Yılı Londra’yı kıpkırmızı yaptı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın en popüler meydanlarından olan Trafalgar Meydanı, Çin Yeni Yılı için kırmızıya büründü.

Londra, Çin Yeni Yılı’nı diğer ismiyle bu yıl 12 Şubat’a denk gelen Bahar Festivali’ni kutlamak için ışıklarını kırmızıya çevirdi.

Londra Çin Mahallesi Derneği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Boğa Yılı’nı kutlamak için Nelson Sütunu ve çeşmeleri kırmızı ışıkla aydınlattı.

Dernek 14 Şubat’ta da “Çinli sanatçılarla birlikte Çin Yeni Yılı’nın ve geçmişinin çevrimiçi değerlendirmesi” isimli bir program düzenleyecek.