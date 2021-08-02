Çin’de aylar sonra en büyük sıçrama… Vakalar havalimanından yayıldı: 20’den fazla şehre ulaştı

Çin'de aylar sonra en yüksek vaka sayısı görülmesi yetkilileri harekete geçirdi. Nanjing Havalimanı'ndan yayıldığı düşünülen vakalar 20'yi aşkın şehre ulaştı. Başkent Pekin turistlere kapılarını kapatırken, yetkililer karantina ve toplu test uygulamalarıyla salgının yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor.

SOZCU.COM.TR

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Corona virüsünün Aralık 2019’da ilk kez ortaya çıktığı Çin’de Delta varyantı alarmı verildi. Ülkede pazar günü 75 yeni vaka tespit edilirken, bunlardan 53’ünün yerel kaynaklı olduğu belirtildi. Uzmanlar yeni vakaların birden fazla bölgede 20’yi aşkın şehirde ortaya çıktığını söylüyor.

Yetkililer milyonlarca insana uygulanan toplu testleri hızlandırırken, yeni seyahat kısıtlamaları da uygulanmaya başladı. Coğrafi olarak son aylarda ülkeyi etkileyen en büyük dalga olan bu durum, Jiangsu bölgesinde Nanjing Havalimanı’nda tespit edilen vakalar sonrası yayıldı.

Bölgede yaşayan 9.2 milyon kişiye test uygulanırken, yüz binlerce kişi kapanma kapsamında karantinaya girdi.

TİYATRO FESTİVALİ ENDİŞESİ

Hunan bölgesinin turistik şehri Zhangjiajie’deki tiyatro festivali de salgını yaymasından endişe edilen etkinliklerden biri. Ülke genelinden festivale katılan 5 bin kişinin izlenmesinde sorunlar yaşanıyor. Bölgede dört kişinin test sonucunun pozitif çıkması sonucu 1.5 milyon vatandaş evlerinde izole oldu. Sağlık yetkilileri, Zhangjiajie’deki vakaların hastalığın Nanjing’den gelen yolcularla teması sonrası bulaştığını ve bu şekilde 20’den fazla şehre yayıldığını düşünüyor.

TURİSTLERE KAPILAR KAPANDI

Başkent Pekin de yeni vakaların görüldüğü noktalardan biri. Guardian’ın haberine göre Zhangjiajie’den dönen bir aileden üç kişinin test sonuçları pozitif çıktı. Yeni vakaların ortaya çıktığı bölgelerle Pekin arasındaki tren, otobüs seferleri ve uçuşlar durduruldu. Başkentte turistlere de kapılar kapanırken, yalnızca geçerli sebebi olan kişilerin negatif test şartıyla girişine izin veriliyor.

1.65 MİLYAR DOZ AŞI

Ülkede yeni vakalar arasında aşı olmuş kişilerin de bulunması endişeleri artırdı. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden Feng Zijian, “Delta varyantı nedeniyle ortaya çıkan son vakalara karşın, mevcut aşının halen koruyucu ve önleyici etkisi yüksek” ifadelerini kullandı.

Pekin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun verilerine göre Çin’de şimdiye kadar 1.65 milyar doz aşı uygulandığı belirtiliyor. Ancak kaç kişinin tamamen aşılandığı konusunda net bir bilgi verilmiş değil.

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