Çin’de dövüş sanatları okulunda çıkan yangında çoğunluğu çocuk 18 kişi öldü

Zhecheng ilçe hükümetinin resmi WeChat kanalında yayınlanan kısa bir açıklamaya göre, dövüş sanatları merkezinden sorumlu kişi tutuklandı. Hükümet yetkilileri, Beiing Toutiao News’e, Cuma günü yerel saatle 03:00’te yangın çıktığında merkezde 34 yatılı öğrencinin olduğunu söyledi.

Yaralı öğrenciler hızla yerel bir hastaneye kaldırıldı. Reuters haber ajansının görüştüğü ebeveynler, kendilerine henüz herhangi bir bilgi verilmediğini ve çocuklarını görmelerine izin verilmediğini söyledi.

Hayatta kalan dokuz yaşındaki bir çocuğun babası, “Zhenxing’de çocuklar gündüzleri dövüş sanatları çalışır geceleri de orada kalırlardı. Yangına neyin neden olduğunu bilmiyorum” dedi. Başka bir ebeveyn de Reuters’e “tüm bilgilerin engellendiğini” söyledi.

Ünlü Shaolin Tapınağı’na ev sahipliği yapan ve Çin dövüş sanatlarının doğum yeri olarak bilinen Henan eyaletine, binlerce öğrenci kung fu eğitim kamplarına geliyor.