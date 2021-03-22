Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çin’de patlama: 5 ölü, 5 yaralı

Çin’in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinde bir köy komitesinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Güncellenme: 20:56, 22/03/2021
HaberlerDünya

Çin’in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Panyu bölgesindeki Hualong kasabasında yer alan Mingjing köyünde patlama meydana geldi.

PATLAMA “SABOTAJ” OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Patlamanın 59 yaşındaki köy sakinin bir köy binasında bulunan yanıcı ve patlayıcı maddeleri tutuşturması sonucu meydana geldiği ifade edilirken, patlama “sabotaj” olarak nitelendirildi. 59 yaşındaki adamın da patlamada hayatını kaybettiği açıklandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Yaralıların tamamı tedavi için hastaneye gönderildi ve dava soruşturma altında” denildi.

İlginizi ÇekebilirABD'de havai fişek dolu evde patlama yaşandıABD'de havai fişek dolu evde patlama yaşandıİlginizi Çekebilirİstanbul'da sabaha karşı korkutan patlamaİstanbul'da sabaha karşı korkutan patlama
ABD Balık Çin dava istanbul patlama Polis