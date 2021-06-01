Çin’de üç çocuk kararının yankıları sürüyor: Halk yardım bekliyor

Çin halkının hızla yaşlandığını ve doğurganlığın azaldığını gösteren nüfus sayımından birkaç hafta sonra yapılan politika değişikliği ile doğurganlığın artması için aile başına iki çocuk sınırlaması kaldırıldı.

Ülkenin resmi haber ajansı Xinhua, hükümetin “nüfus yapısını iyileştirmeyi sağlayacak” destek önlemlerini de hayata geçireceğini belirtti. Sosyal medya sitesi Weibo’da bir kullanıcının “Tam olarak anlayamadım. Destek önlemlerinden kasıt nedir?” yorumu 128 binden fazla beğeni aldı.

BARINMA VE EĞİTİM PAHALILIĞI



Sosyal medya kullanıcıları kentlerde çocuk yetiştirmenin yüksek maliyetleri nedeniyle çocuk sahibi olmanın zorlaştığını belirtti. Çin kentlerinde barınma maliyetleri yüksek olduğu gibi yoğun rekabeti teşvik eden eğitim sistemi nedeniyle özel eğitim masrafları da yaşam pahalılığını artırıyor.

Ülkenin en büyük seyahat acentelerinden Trip.com kurucusu ve Pekin Üniversitesi profesörlerinden James Liang geçtiğimiz ayın başında devletin yenidoğan sayısınındaki düşüşü tersine çevirmek için çocuk sahibi olan çiftlere çocuk başı 1 milyon yuan (156 bin dolar) vermesi gerektiğini söylemiş ve bunun ardından çocuk sahibi olmanın maliyeti ile ilgili tartışmalar başlamıştı.

NAKİT YARDIMLAR VE VERGİ İNDİRİMLERİ



Çin’de doğurganlık oranı %1.3 ile gerileyerek Japonya ile İtalya gibi ülkeler seviyesine inerken nüfusu sabit tutmak için gereken %2.1 düzeyinin oldukça altında kaldı.

Liang Çin’in doğurganlık oranını 1.6 seviyesine çıkarmak için GSYH’sinin %5’ini nakit yardımlar, vergi indirimleri, konut sübvansiyonları, çocuk bakımı ve diğer teşvikler için harcaması gerektiğini ve yakın zamanda hükümetin kreş ve anaokulları inşa etmeyi hızlandırmasını beklediğini söyledi.

Liang gelişmiş ülkelerin bu amaç için GSYH’larının %1 ila %4’ünü harcadıklarını söyledi.

SOSYAL NORM HALİNE GELDİ



Çin tek çocuk politikasına 2016 yılında son verdikten sonra doğurganlık oranlarında kısa süreli yükseliş yaşandı, ancak artan yaşam maliyetleri nedeniyle tekrar düşüşe geçti.

Wisconsin Üniversitesi’nde görevli Yi Fuxian, tek çocuk politikası nedeniyle nüfus genelinde çocuk sahipliğine olan yaklaşımın değiştiğini belirtti. Yi, “Çin’de tek çocuklu olmak veya çocuksuz olmak sosyal bir norm haline geldi. Sosyal ve ekonomik davranışlar tek çocuk politikası etrafında örüldüğü için (bu politikanın) getirdiği atalet devam ediyor” dedi.