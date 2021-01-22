Çin’de vaka sayısı aylar sonra 100’ü geçti: Toplu testler yeniden başladı

Aralık 2019’da Wuhan’da ortaya çıkan corona virüsü kabusu bir türlü bitmiyor. Salgın dünya genelinde can almaya devam ederken, virüsün yayılımını büyük oranda durduran Çin’de yeniden panik yaşanıyor.

Ülkede Mart 2020’den bu yana en yüksek vaka sayısı bildirilmesi üzerine Şanghay’da tüm hastane personelleri test edilirken, Pekin’de de bazı bölgelerde toplu COVID-19 testi uygulaması başlatıldı.

Çin’de dün 144 yeni corona virüsü vakası tespit edilirken, bugün az da olsa düşüşle 103 yeni vaka bildirildi. Yeni vakalardan 94’ü ülke içindeki temaslardan kaynaklandı. Kuzeydoğu Heilongjiang eyaletinde 47 yeni vaka, Jilin eyaletinde 19 yeni vaka bildirildi. Şanghay’da altı yeni vaka, başkent Pekin’de ise üç yeni vaka kayıtlara geçti.

Reuters’ın abonelerine servis ettiği fotoğraflarda, Pekin’de ortaya çıkan vakaların ardından başlatılan toplu test uygulamasındaki uzun kuyruklar dikkat çekiyor.

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