Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çin’deki Kızıl Plaj’da müzik festivali

Çin’in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin Panjin kentinde bulunan manzarasıyla ünlü Kızıl Plaj'da müzik festivali düzenlendi.

Güncellenme: 21:58, 28/06/2021
HaberlerDünya

Çin'de manzarasıyla ünlü Kızıl Plaj’da geçtiğimiz cumartesi günü müzik festivali düzenlendi. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin Panjin kentinde bulunan plaja gelen ziyaretçiler, nefes kesen manzara eşliğinde müziğin keyfini çıkardı.

Dünyanın en büyük sulak alanı ve sazlık bataklığından oluşan 13 bin 333 hektarlık plaj, alkali oranı yüksek topraklarda yaşayabilen birkaç bitki türünden biri olan Suaeda Salsa adlı kırmızı bitkinin oluşturduğu manzarasıyla biliniyor.

Suaeda Salsa nisan ayında açık kırmızı rengi ile büyümeye başlarken, bitki olgunlaştıkça rengi koyu kırmızıya dönüyor.

İlginizi ÇekebilirÇin'de 146 bin yıllık keşif: Yeni bir insan türü olabilirÇin'de 146 bin yıllık keşif: Yeni bir insan türü olabilir