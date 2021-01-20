Çin’den ABD kararı! Pompeo dahil birçok kişiye yaptırım…

ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in yemin edip göreve başlamasının ardından Çin’den kritik bir adım geldi.

Çin, aralarında ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da yer aldığı 28 ABD’li üst düzey yetkiliye Çin’in ulusal egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettikleri gerekçesi ile yaptırım kararı aldı.

Donald Trump’ın Washington’dan ayrılmasının ardından Resmi Xinhua Haber Ajansı Trump’ın görevden ayrılmasını “memnuniyetle” karşıladı ve “Çok şükür gittin, Donald Trump” mesajını paylaştı.

Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak Çin’e karşı sert açıklamalara imza atan Mike Pompeo da Çin’in eleştirilerinin hedefindeydi. Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Chunying, “Pompeo’nun zehirli yalanları da kendisiyle birlikte tarihin çöplüğüne gidecek” ifadelerini kullandı.

“Pompeo’yu özleyecek misiniz?” sorusunu da yanıtlayan Chunying, “Elbette! O bizi çok eğlendiriyordu” dedi.

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