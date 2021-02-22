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Çin’den ABD’ye iş birliği çağrısı: Hazırız

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD ve Çin'in ikili ilişkilerini düzeltmeleri durumunda iklim değişikliği ve corona virüsü salgını gibi konularda birlikte hareket edebileceklerini söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:38, 22/02/2021
HaberlerDünya
Çin’den ABD’ye iş birliği çağrısı: Hazırız

Wang, iki ülke arasındaki ilişkilerin durma noktasına geldiği ABD eski Başkanı Donald Trump sonrası dönemde yapıcı görüşmeleri yeniden başlatmak için Pekin’in hazır durumda olduğunu söyledi.

Wang, Washington’a Çin menşeili ürünlere gümrük vergisi uygulamayı bırakması ve Çin’li teknoloji şirketlerine karşı kendi ifadesiyle anlamsız baskıyı durdurması çağrısında bulunurken, bu adımların iki ülke arasındaki iş birliğini oluşturmak için “gerekli koşullar” olduğunu ifade etti.

KARALAMAYI BIRAKIN

Wang ayrıca Washington’a Çin’in temel menfaatlerine saygı duyma, hükümetteki Komunist Parti’yi “karalama” çabalarına son verme, Pekin’in iç işlerine karışmayı sonlandırma ve Tayvan’daki ayrılık yanlısı gruplarla “iş birliği” yapmayı durdurma çağırında bulundu.