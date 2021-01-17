Çin’den corona virüsü itirafı: Yarasa iğne gibi ısırınca bulaştı

Corona virüsü salgınının çıkış yeri Çin’in Wuhan kentindeki laboratuvarda çalışan bilim insanları, corona virüsü bulaşmış yarasalara ev sahipliği yapan bir mağarada numune toplarken ısırıldığını itiraf etti.

Wuhan Laboratuvarında çalışan bilim insanları, corona virüsü olan yarasaların bulunduğu mağaradan numune toplarken bir yarasa tarafından ısırıldıklarını açıkladı.

İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail’de yayınlanan kaynağı belirtilmeyen habere göre, ismi açıklanmayan Çinli bilim insanı hayvanın dişlerinin lastik eldivenlerinden “iğne gibi” geçtiğini söyledi.

Hali hazırda Dünya Sağlık Örgütü araştırmacıları, corona virüsünün kaynağını tespit etmek için ülkede araştırmalarına devam ediyor.