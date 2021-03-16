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Çin’den dördüncü corona virüsü aşısına onay

Çin'de Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd şirketi ile Çin Bilimleri Akademisi'nin ortak geliştirdiği protein bazlı alt birim aşısının acil durum kullanımına onay verildi. Söz konusu aşı, ülkede acil kullanım onayı alan 4. aşı oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:19, 16/03/2021
HaberlerDünya
Çin’den dördüncü corona virüsü aşısına onay

Dünya genelinde corona virüsüyle mücadele kapsamında birçok ülkede yürütülen aşı çalışmaları sürüyor. Çin Hastalık Kontrol Merkezi’nin Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd. ve Çin Bilimler Akademisi tarafından birlikte geliştirilen Covid-19 aşısının acil kullanımının onaylandığı duyuruldu.

Protein bazlı alt birim aşısının faz 1 ve faz 2 klinik denemeleri, geçtiğimiz Ekim ayında tamamlanırken, şu anda Özbekistan, Pakistan ve Endonezya’da faz 3 denemeleri yürütülüyor. Aşının etkinliği ve güvenliği hakkında açıklama yapılmazken, bu bilgilerin ülkenin ilgili sağlık yetkililerine verileceği aktarıldı.

64 MİLYON AŞI UYGULANDI

Söz konusu aşı, ülkede acil kullanım onayı verilen 4. aşı oldu. Ülkede daha önce Sinopharm, Sinovac ve CanSino Biologics şirketlerinin aşılarının acil kullanımı onaylanmıştı. Hükümet yetkililerinin dün başkent Pekin’de düzenlediği basın açıklamasına göre Çin’de toplam 64 milyon 980 bin doz aşı uygulandı.

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Çin Corona Dünya Endonezya Hükümet Özbekistan Pakistan Sağlık söz
Yayınlanma Tarihi:12:18,