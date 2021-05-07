Çin’den Everest kararı: Kuzey yamacını açtılar

Dünyanın deniz seviyesinin üzerindeki en yüksek yeri olan Himalayalar’daki Everest Dağı, geçtiğimiz yıl corona virüsü salgını nedeniyle turlara kapatılmıştı. Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Everest Dağı’nın kuzey yamacının dağcılara tekrar açıldığı bildirildi. Tibet’te Qomolongma olarak bilinen zirveye tırmanmak için 38 dağcıya enfeksiyon riski düşük olan bölgelerden gelmesi ve sağlık raporu göstermesi şartıyla tırmanış için izin verildiği belirtildi.

NEPAL TARAFINDA VAKALAR ÇIKTI

Nepal’de Nisan ayının ikinci haftası dağcılara yeniden açılan Everest Dağı'nda 20 Nisan'da ilk corona virüsü vakası tespit edilmiş, testi pozitif çıkan Norveçli dağcı Erlend Ness karantinaya alınmıştı. 5 Mayıs’ta ise dağdaki kamplarda vaka sayısının daha da arttığı belirtilmiş, kamplarda kalan dağcıların gönderildiği Katmandu'daki hastanelerde 17 doğrulanmış corona virüsü vakası bulunduğu açıklanmıştı.