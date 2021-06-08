Çin’den laboratuvar sızıntısı iddialarına tepki: Irak yalanından farksız

Çin’in ABD’deki büyükelçiliğinin sözcüsü Liu Pengyu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19’un laboratuvardan sızdığı iddialarına yanıt verdi.

Pengyu, Covid-19’un kökeninin bir bilim meselesi olduğunu belirterek, Bu konu dünya çapındaki bilim insanları tarafından ortaklaşa incelenmelidir. Herhangi bir sonuç, DSÖ prosedürlerine ve bilim temelli yöntemlere uygun olarak çıkarılmalıdır. Çin’i karalama ve köken araştırmalarını politikleştirme kampanyası, Irak’ın 12 yıl önce kitle imha silahlarına sahip olduğuna dair yalanlardan farklı değildir” ifadelerini kullandı.

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