Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çin’den laboratuvar sızıntısı iddialarına tepki: Irak yalanından farksız

Çin'den ABD'ye corona virüsünün laboratuvardan yayıldığı iddialarına tepki geldi. Çin'in ABD Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyu, "Çin'i karalama ve köken araştırmalarını politikleştirme kampanyası, Irak'ın 12 yıl önce kitle imha silahlarına sahip olduğuna dair yalanlardan farklı değil" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:19, 08/06/2021
HaberlerDünya
Çin’den laboratuvar sızıntısı iddialarına tepki: Irak yalanından farksız

Çin’in ABD’deki büyükelçiliğinin sözcüsü Liu Pengyu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19’un laboratuvardan sızdığı iddialarına yanıt verdi.

Pengyu, Covid-19’un kökeninin bir bilim meselesi olduğunu belirterek, Bu konu dünya çapındaki bilim insanları tarafından ortaklaşa incelenmelidir. Herhangi bir sonuç, DSÖ prosedürlerine ve bilim temelli yöntemlere uygun olarak çıkarılmalıdır. Çin’i karalama ve köken araştırmalarını politikleştirme kampanyası, Irak’ın 12 yıl önce kitle imha silahlarına sahip olduğuna dair yalanlardan farklı değildir” ifadelerini kullandı.

İlginizi ÇekebilirCoronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti: Ölüm tehditleri alıyorumCoronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti: Ölüm tehditleri alıyorum

 

İlginizi ÇekebilirWuhan'daki laboratuvarla ilgili dikkat çeken iddia: Yarasaların ısırdığı görüntüler ortaya çıktıWuhan'daki laboratuvarla ilgili dikkat çeken iddia: Yarasaların ısırdığı görüntüler ortaya çıktı
ABD Bilim Çin Corona Dünya Irak Ölüm sosyal medya söz