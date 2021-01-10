Çin’in çalışanları tüketen düzeni ‘996’ bir gencin daha yaşamına mal oldu… Nedir bu 996?

2020’den kurtulmak için tüm dünyanın gün saydığı sıralarda, 29 Aralık’ta gece 01.30 sularında, Urumçi’nin kenar mahallerindeki evine gitmekte olan 22 yaşındaki bir kadın sancılanan karnını tutarak kaldırıma yığıldı.

İlk yardım ekipleri ve acil servisteki doktorlar 6 saat boyunca uğraştı ancak sadece soyadının Zhang olduğu bilinen genç kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. South China Morning Post adlı gazetede çıkan bu haber, Çin’le ilgili herkesin bildiği ve tahmin ettiği acı gerçeği yeniden gözler önüne serdi.

NEDİR BU ‘996’?

Ülkenin ve dünyanın en büyük e-ticaret firmalarından birinde çalışan genç kadın altı ay önce çalışmaya başlamıştı ancak genç bedeni Çin’deki dehşet verici çalışma düzenine katlanamadı. Bu sistem 996 olarak biliniyor. Peki nedir bu 996?

Dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda olan Çin, üretimde ucuz iş gücünün de merkezi konumunda. 1.5 milyarı aşkın nüfus önemli bir kesimi fabrikalarda ve üretim tesislerinde gece gündüz demeden çalışıyor. Aslında büyük oranda bu sayede evimizde, günlük yaşamımızda kullandığımız hemen hemen her şeyin en azından küçük bir parçası da olsa Made In China damgalı.

Bu çılgın üretim sisteminin tökezlememesini ve Çin’in dünyanın dört bir yanının ihtiyacını karşılamasını sağlayan düzende insanlar sabah 9’dan akşam 9’a haftanın 6 günü büyük oranda karın tokluğuna çalışıyorlar. “996” da sabah 9, akşam 9 ve haftada 6 günü temsil ediyor.

Olağanüstü stres ve yorgunluk yaratan bu düzende fazla mesailer de yaşanıyor. Dünya çapında aktivistlerin ve işçilerin büyük tepkisini çeken rejim, Alibaba’nın kurucusu Jack Ma ve JD.com’un kurucusu Richard Liu Qiangdon da dahil olmak pek çok Çinli iş insanı tarafından övgüyle karşılanıyor.

'KAROSHI' GERÇEĞİ Karoshi, Japonca sözcük anlamı 'fazla çalışma ölümü' olan mesleki nedenlerle ani ölüm durumunun yaygınlaşmış ismidir. En büyük tıbbi nedenleri stres ve açlığa bağlı kalp krizi ve inmedir. Uzak Doğu'da yaygın olan bu olguya Güney Kore'de gwarosa, Çin'de ise guolaosi denmektedir.

Adeta tırnaklarıyla kazıyarak dünyanın en zengin insanlarından biri haline gelen Jack Ma, Nisan 2019’da verdiği bir demeçte genç bir işçi olduğu günlerde fazla mesai yapmanın ve haftada 72 saat çalışmış olmanın kendisi için “büyük bir nimet” olduğunu söylemişti.

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Bloomberg’ün haberine göre Zhang’ın ölümüne dikkat çeken ve 996 sistemini lanetleyen paylaşımlar Çin’in en popüler sosyal medya uygulamalarından olan Weibo’da milyonlarca kişi tarafından görüntülendi ve paylaşıldı.

South China Morning Post, Zhang’ın çalıştığı şirket olan Pinduoduo’dan herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizerken genç kadının ölümünün sebebinin aşırı çalışma olduğu düşünülüyor. Zhang’ın ailesi ise otopsi yapılmasını istemedi.

‘MAAŞ UĞRUNA SAĞLIMIZI FEDA EDİYORUZ’

Hükümetin sahip olduğu Shanghai Daily gazetesine bağlı yayın organlarından Shine’ın sosyal medya hesabında haberle ilgili olarak paylaşılan bir gönderi adeta yorum yağmuruna tutulurken oklar Pinduoduo’ya çevrildi.

Zhihu adlı internet forumunda ise gündeme damga vuran bir olay yaşandı ve Pinduoduo’nun onaylanmış kurumsal hesabından “Biz, en alt seviyedeki çalışanlar olarak maaş uğruna sağlığımızı feda ediyoruz” ifadeleriyle bir paylaşım yapıldı.

Paylaşım kısa sürede silinse de günümüzde internet aleminin en önemli silahlarından biri olan “ekran görüntüsü” çoktan paylaşımın milyonlar tarafından görülmesine sebep oldu. Paylaşım nedeniyle özür dileyen Pinduoduo, şirkette görev yapan Li adlı bir çalışanın paylaşımda bulunduğunu açıkladı.

Şirket konuyla ilgili olarak yaptığı resmi açıklamada “Kamuoyunda yarattığımız her türlü rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz. Gönderide ifade edilen görüşlere şiddetle karşı çıkıyoruz. Bunlar, böylesi yürek parçalayıcı bu konudaki resmi duruşumuzu yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bu yaşanan son trajediye kadar gelinen süreçte 996 sisteminin yükselişine karşı hükümetten bir uyarı gelmemesin veya bir tedbir alınmamasın da yaşananlarda etkili olduğu konuşuluyor. Bununla birlikte Zhang’ın ölümünün ardından Shanghai Belediyesi İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bürosu, Pinduoduo’nun çalışma koşullarını inceleyeceği öğrenildi. Zhang Sincan’da hayatını kaybetse de Pinduoduo’nun merkezi Shanghai’da yer alıyor.

The Wall Street Journal’da yer alan habere göre Tencent adlı firmada çalışan bir işçi, şirketin üst düzey yöneticilerinden birine yazdığı mektupta “Hafta sonunu büyük ölçüde ofiste geçiriyoruz. Vücudumuz uzun bir süredir ‘aşırı yükleme’ durumunda” ifadelerini kullandı.

‘HAYATIMI YAŞAMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM’

Ancak Çin’in Silikon Vadisi’nde bu durum belli bir kesim tarafından da kabul edilmiş bir çaresizlik durumunda. 2014’te Pekin’in teknoloji merkezi olarak da bilinen Zhongguancun bölgesinde kendi startup firmasını kuran 27 yaşındaki girişimci Yu Haoran, 2019’da South China Morning Post’a verdiği röportajda “Hayatımı yaşamayı hiç düşünmedim. Çünkü bir iş kuruyordum ve bitirene kadar aklımda herhangi başka bir şey olamazdı” diyordu.

Yerel yönetimin raporuna göre 2019’da günde yaklaşık 80 startup şirketinin kurulduğu Zhongguancun’da adeta bir hayatta kalma mücadelesi veriliyor. Xierqi’de bir e-ticaret firmasında ürün müdürü olarak çalışan Yang, sabah 6’da güne başlıyor ve iki buçuk saatlik bir yolculuk sonunda ofise ulaşabiliyor. Eşi ve ebeveynleriyle birlikte yaşayan 33 yaşındaki Yang, “İşe giderken ve işten dönerken yer bulduğum sürece, ne kadar kalabalık, ne kadar rahatsız olursa olsun uyuyabiliyorum” diyor.

‘ÇOCUK YAPACAK VAKTİMİZ VE MECALİMİZ YOK’

Yang’ın Wangjing’de bir firmada kendisi gibi ürün müdürü olarak çalışan 29 yaşındaki eşi ise eve tükenmiş bir vaziyette ancak akşam geç saatte gece yarısına doğru gelebildiklerini ve çocuk sahibi olmayı düşünmelerine rağmen çocuk yapmak için enerjilerinin vakitlerinin olmadığını söylüyor.

Bu kabus gibi düzende çalışanlarının aidiyetini artırmak isteyen firmaların çabaları ise oldukça yetersiz ve samimiyetten uzak kalıyor. 26 yaşındaki Wang, Xierqi’de çalıştığı firmada işvereninin çalışanlara ücretsiz manikür, masaj hizmeti hediye ettiğini, telefonları için ekran koruyucusu verdiğini söylüyor. Wang bu çabayı, “İşverenler, hayatınızdaki tüm sorunlardan uzaklaşmanınızı istiyorlar. Sanki ‘Sadece işi düşünün, başka bir şeye kafanızı yormayın’ der gibi” sözleriyle ifade ediyor.

Bu tarz “hediyeler” aidiyet süresini uzatmaktan çok uzak. Araştırmalara göre Silikon Vadisi’nde bir çalışanın, bir işyerinde ortalama çalışma süresi 3.65 yıl olarak tespit edilirken Çin’de LinkedIn’e benzer bir sosyal ağ olan Maimai’nin araştırmasına göre ülkede bu ortalama 2.6 yıl olarak göze çarpıyor.

‘ERKEK ARKADAŞINDAN AYRILMAYA HAZIR MISIN?’

Kadınlar ise tüm bu ağır çalışma şartlarının yanı sıra cinsiyetçilikle de karşı karşıya kalıyor. Xierqi’de yaşayan 24 yaşındaki Ren adlı yazılımcı, iş görüşmelerinde “Kızların yazılımcı olması çok mu zor?” ve “Erkek arkadaşından ayrılmaya hazır mısın” gibi sorularla karşı karşıya kaldığını açıklıyor. İş ortamında ise erkek egemen bir toplulukta cinsiyetçi laflarla karşılaştığını belirten Ren, pazarlama sektöründe ise net bir şekilde sadece erkeklerin işe alındığını belirtiyor.

KAYNAK: Business Insider, Wall Street Journal, South China Morning Post