Çin’in corona aşısında kafaları karıştıran sonuç: Türkiye’de yüzde 91 Endonezya’da yüzde 63

Endonezya’nın gıda ve ilaç kurumu BPOM, Türkiye’de de test edilen Çin’in SinoVac Biotech isimli şirketinin geliştirdiği corona virüsü aşısına acil durum onayı verdi.

İnsanlar üzerinde denemelerin yapıldığı son aşamadan gelen ilk sonuçlara göre aşının etkili olduğunu açıklayan BPOM’un Başkanı Penny K. Lukito, “Aşı insan üzerindeki son denemelere göre yüzde 65.3 oranında etkili” dedi.

Çin’in merakla beklenen aşısı Endonezya ile birlikte Brezilya ve Türkiye’de de test ediliyordu. Çinli yetkililer bütün ülkelerden gelen sonuçların toparlanarak değerlendirilmesi için resmi açıklamayı ertelemişti.

Fakat her ülke kendi verilerini kamuoyu ile paylaşmıştı. Öyle ki corona virüsü aşısının etkililik oranını ilk açıklayan ülke Türkiye olmuş ve Türkiye’de SinoVac’ın etkililik oranı yüzde 91.25 olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye’nin bu açıklamasından sonra Brezilya’da da geçen haftalarda aşının etkililik oranının yüzde 78 olduğu duyurulmuştu.