Çinli virolog, COVID-19’un laboratuvar sızıntısı olduğunu reddetti

Verdiği demeçte, “Laboratuvarım, virüslerin virülansını artıran işlev kazanımı deneyleri yürütmek için hiçbir zaman çalışmadı veya işbirliği yapmadı” dedi.

Çinli virolog Wuhan Viroloji Enstitüsü Yeni Ortaya Çıkan Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’ni yönetiyor. Pandeminin başlamasıyla beraber de eleştirilerin hedefinde yer alıyor. Dr. Zhengli verdiği röportajda sözlerine “Olmayan bir şey için nasıl kanıt sunabilirim ki?” diye devam etti.

Uzmanlar, uzun bir süredir corona virüsünün kökenini belirlemek için laboratuvara şeffaf erişim sağlamaya çalışıyor; ancak Wuhan’daki laboratuvar çalışanlarının tıbbi kayıtlarının paylaşılmaması gibi şeffaf bir veri akışının sağlanmadığı iddia ediliyor.

Dr. Zhengli, bu spekülasyonların kökeninde mutlak güvensizlik olduğunu söyleyerek şu şekilde devam ediyor: “Dünyanın nasıl bu hale geldiğini bilmiyorum, masum bir bilim insanının üzerine sürekli pislik akıyor.”

Çinli virolog, röportajı “Yanlış bir şey yapmadığımdan eminim. Yani korkacak bir şeyim yok” diyerek tamamlıyor.

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