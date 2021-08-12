Cinsel saldırı davası Prens Charles’ın da sabrını taşırdı: Prens Andrew’un geri dönüşü yok

2001 yılında 17 yaşındaki Virginia Roberts'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Prens Andrew'a, ağabeyi Prens Charles da sırtını döndü. Tahtın ilk sıradaki varisi Charles, dava sonucu her ne olursa olsun Prens Andrew'un bir daha Kraliyet görevlerine dönmesini istemiyor.

SOZCU.COM.TR

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İngiltere’de gündem Kraliyet ailesinin adının karıştığı cinsel saldırı davası… ABD’de 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede intihar eden milyarder iş adamı Jeffrey Epstein’le olan arkadaşlığı tartışma yaratan Prens Andrew, Virginia Roberts’ın açtığı davanın hedefindeki isim.

2001 yılında Epstein ve Ghislaine Maxwell vasıtasıyla Prens Andrew’la tanıştırıldığını öne süren Roberts, 17 yaşında olduğu o dönemde Londra, New York ve Karayipler'de olmak üzere üç kez cinsel ilişkiye zorlandığını iddia ediyor. Roberts tarafından bu iddialarla New York’ta açılan dava sonrası İngiliz Kraliyet Ailesi’nin ne tepki vereceği merak konusu oldu.

The Times’ın haberine göre tahtın bir numaralı varisi Prens Charles, kardeşinin biletini kesmiş durumda. 72 yaşındaki Prens Charles’ın, davanın sonucu her ne olursa olsun 61 yaşındaki kardeşi Prens Andrew’un kraliyet görevlerine dönmesini istemiyor.

DAVA İKİ YIL SÜREBİLİR

Gazeteye konuşan Prens Charles’a yakın bir kaynak, dava sürecinin yaklaşık iki yıl sürebileceğini, Prens Charles’ın bu süreçte ailesini korumak istediğini söyledi. Adını vermeden açıklamalarda bulunan kaynak, “Prens kardeşini seviyor ve yaşadığı sürecin zorluğunu anlayışla karşılıyor. Ancak bu durum Kraliyet Ailesi’nin itibarına zarar veriyor. Çok uzun zaman önce bunun çözülemez bir durum haline geldiği sonucuna vardı” ifadelerini kullandı.

Kraliyet Ailesi’nin, söz konusu davanın önümüzdeki yıl Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılını kutlayacağı ‘Platin Jübile’ye ve Prens Philip’in anma törenine gölge düşürmesinden endişe duyduğu da İngiliz medyasında konuşulan konular arasında.

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