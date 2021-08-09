Cinsel taciz iddiaları istifa getirdi

Daha önce taciz soruşturmasında suçlu bulunan ve istifası istenen ABD'nin New York Eyalet Valisi Andrew Cuomo'nun baş yardımcısı Melissa DeRosa, Vali'den önce istifa ettiğini açıkladı.

SOZCU.COM.TR

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ABD’nin New York Eyalet Valisi Andrew Cuomo hakkında geçtiğimiz hafta başlatılan cinsel taciz suçlamalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Cuomo’nun kendi ofisindeki personel de dahil birçok kadına cinsel tacizde bulunduğunun tespit edilmesinin ardından, Eyalet Ofisi’nden bir istifa haberi geldi. Vali Andrew M. Cuomo’nun baş yardımcısı Melissa DeRosa Pazar günü geç saatlerde istifa ettiğini açıkladı.

Biden da istifasını istiyor

DeRosa’nın istifası sonra Demokrat Vali Andrew Cuomo’nun görevden alınma ihtimali bir kez daha gündeme geldi. İstifa, Cuomo’nun en sadık yardımcılarından ve güvenilir stratejistlerinden birini kaybetmesi anlamına gelirken, partiden de Vali için istifa seslerinin yükselmesine neden oldu. ABD Başkanı Joe Biden ve Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin de Cuomo’nun görevinden istifa etmesini istediği biliniyor.

Vali Cuomo’ya yönelik cinsel taciz suçlamalarını kapsayan soruşturmada, bugüne kadar on binlerce belge, mesaj ve fotoğraf incelendi. New York Savcısı Letitia James, “Bağımsız soruşturmada Vali Andrew Cuomo’nun pek çok kadına cinsel tacizde bulunduğu ve böylece federal ve eyalet yasalarını ihlal ettiği sonucuna vardı” ifadelerinde bulundu.

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