Clinton ailesi terör örgütü YPG/PKK’ya dizi çekecek

ABD’e eski Başkanı Bill Clinton ve eşi eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın ortağı olduğu HiddenLight Prodüksiyon şirketinin, Gayle Tzemach Lemon adlı yazarın terör örgütü IŞİD’e karşı Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK saflarında sözde “savaşan” kadınları anlatan Kobani’nin Kızları: İsyan, Cesaret ve Adaletin Hikayesi kitabının TV program haklarını aldığı kaydedildi.

Hollywood Reporter adlı haber sitesindeki habere göre, Clinton, söz konusu yapımın kendi şirketlerinin amacına uygun olduğunu ifade ederek “Kobaninin Kızları hikayesini dünyanın her yerinden izleyicilere sunmaktan daha heyecan verici bir şey olamaz” yorumunda bulundu.

Hillary Clinton ve kızı Chelsea, televizyon ve dijital platformlar için drama yapımlar oluşturmak amacıyla Aralık 2020’de HiddenLight Prodüksiyon şirketini kurmuştu. (İHA)