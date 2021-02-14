Clubhouse’tan “ses kayıtları kaydediliyor” iddiasına ilk yanıt

Sesli paylaşım uygulaması Clubhouse hakkındaki “sızıntı” iddiasına şirket yönetiminden ilk açıklama geldi.

2020 yılının Nisan ayında kurulan ve 2021 yılının Ocak ayında 1 milyar dolarlık bir değere ulaşarak milyonlarca kullanıcı kazanan uygulama hakkında Stanford Üniversitesi bünyesindeki bir araştırma grubu bir rapor hazırlamıştı. Raporda uygulamada gerçekleşen bütün konuşma ve ses kayıtlarının Çin’de bulunan serverlarda saklandığı ve bütün verilerin Çin’e gönderildiği kaydedildi.

UYGUR TÜRKLERİ TARTIŞILIYORDU

Clubhouse’un altyapısının Agora isimli bir şirket tarafından hazırlandığı kaydedilirken raporda, birer seri numara şeklindeki kullanıcı kimliklerinin, internet üzerinden düz metin olarak aktarıldığı, Çinli Agora şirketinin Clubhouse kullanıcılarının ham seslerine erişiminin muhtemel olduğu ve bu durumun potansiyel olarak Çin hükümetine erişim imkanı sağladığı vurgulandı.

Özellikle geçen haftalarda Çin’den çok büyük bir katılımcı platforma dahil olmuş ve başta Uygur Türkleri ve Hong Kong’taki yasaların değişmesi konusunda muhaliflerin bir araya geldiği bir alan haline gelmişti.

Herhangi bir internet trafiği gözlemcisinin, Clubhouse’daki konuşma odalarında kimin kimle konuştuğuna dair kullanıcı kimliklerini kolayca eşleştirebileceğini belirten SIO, bu durumun Çinli kullanıcılar için rahatsız edici olduğuna dikkat çekti.

Clubhouse şirketi ise bu iddialar ve rapor ile ilgili bir açıklama yaptı. Stanford Üniversitesi’nin yayınladığı raporu dikkate aldıklarını açıklayan Clubhouse yönetimi bir açıklama yayınladı.

“72 SAAT İÇİNDE ÇÖZECEĞİZ”

Yetkililer, “Stanford İnternet Gözlemi’nin yardımı ile birlikte veri güvenliğimizi kuvvetlendirecek bazı alanlar keşfettik. Gelecek 72 saat içerisinde veri şifrelemesi ve Clubhouse müşterilerinin verilerinin Çinli serverlara düşmemesi için çalışmalarımızı yapacağız. Bunun yanı sıra dışarıdan çalışacağımız bir güvenlik şirketi ile bu durumu inceleyecek ve değişiklikler yaratmaya çalışacağız” açıklamasını yaptı.

Stanford Üniversitesi bünyesindeki Stanford İnternet Gözlem, Çinli şirket Agora Inc’in Clubhouse’un back-end alt yapı sistemini üstlendiğini ve Agora’nın kullanıcıların ham ses kayıtlarını saklayarak Çin hükümetinin erişimine açabileceğini duyurmuştu.

Kuruluşun hazırladığı raporda her görüşme odasındaki metadatanın Çin’deki serverlarda saklandığı ve bu ses kayıtlarının Çinli yetkililerle paylaşılabileceğini duyurmuştu. Kuruluş, bu verilerin ABD’de saklanması durumunda Çin hükümetinin bu verilere erişemeyeceğini iddia etmişti.

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