CNN sunucusu, yumurtalık kanserine yakalandığını ve tedaviye başladığını duyurdu

Dört haftadır CNN koltuğunu boş bırakan Amanpour pazartesi günü evinden kurduğu stüdyodan yeniden ekranlarda göründü. Meslektaşı Bianna Golodryga’ya onun yerini doldurduğu için teşekkür eden başarılı sunucu, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

İngiltere’de yaşayan Amanpour, İngiltere’nin Ulusal Sağlık Servisi aracılığıyla kendisini tedavi eden doktorlar için övgü dolu sözler söyledi. Ve tüm kadınları düzenli kontrol yaptırmaları için uyardı.

Yumurtalık kanseri kadınlarda en sık görülen sekizinci kanser. Yumurtalık kanseri teşhisi konan kadınların yaklaşık yarısı 63 yaş ve üzerinde.

Bir süredir Amanpour’un yerini alan Golodryga yayından sonra Amanpour’a bir tweet atarak Amanpour ve ekibiyle çalışmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu yazdı.

Amanpour, otuz yılı aşkın bir süredir devam eden kariyeri boyunca Irak, Afganistan ve Kuzey Kore gibi ülkelerdeki büyük krizleri ele aldı. Pek çok TV gazeteciliği ödülü kazandı. 1983’ten beri CNN’de çalışan Amanpour, giriş seviyesinde bir asistan olarak başladığı kariyerinde yükselerek adını uluslararası medyada duyurmayı başardı.

2010’da CNN’den ABC News’e geçti; ancak 2012’de yeniden CNN’e döndü.