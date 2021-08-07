Coca Cola’nın içeriği değişiyor

İçecek devi Coca Cola, tam 36 yıl sonra içerik değiştirmeye hazırlanıyor. Coca Cola Zero Sugar yeni tadıyla ABD'de görücüye çıkacak.

SOZCU.COM.TR

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CNN’de yer alan habere göre, Coca Cola, içeceğin normal kola tadına daha çok benzemek üzere tasarlanmış yeni bir şekersiz versiyonunu ABD’de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu durum şimdiden birçok tartışmaya neden oldu. Kimisi orijinal tadı olmadıkça içmeyeceğini belirtirken, bazıları da bu yeni tatlar için oldukça heyecanlı.

Coca Cola gibi şirketler kendilerini tüketici trendlerine ayak uydurmak ve rekabette bir adım önde olmak zorunda hissediyor. Ancak herhangi bir değişikliğin sadık müşterilerini üzme ve onları markadan uzaklaştırma riskini de almak istemiyorlar.

Şirket, Coca Cola içeriğindeki değişikliği daha önce 1985 yılında da yapmıştı.

İçeriğinde nasıl bir değişiklik olacağıyla ilgili ise detaylı açıklama yapılmadı. Şirket, yeni kola tadını ABD’de piyasaya sürdükten sonra farklı ülkelerde de satışa çıkarılması planlanıyor.

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