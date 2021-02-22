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Çocukları donarak can vermişti… Elektrik şirketine 700 milyon liralık dava

ABD'nin Texas eyaletinde soğuktan donarak hayatını kaybeden 11 yaşındaki Cristian Pineda adlı çocuğun ailesi, elektrik şirketine  "ağır ihmalkarlık" nedeniyle 700 milyon TL'lik dava açtı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:01, 22/02/2021
HaberlerDünya
Çocukları donarak can vermişti… Elektrik şirketine 700 milyon liralık dava

ABD’nin Texas eyaletindeki kar fırtınasının yol açtığı soğuk havalar hayatı felç etti. Enerji kaynaklarının zarar gördüğü eyalette milyonlarca insanın elektrik ve ısınma ihtiyaçları karşılanamıyor. Şimdiye kadar 38 kişinin dondurucu soğuk ve yangınlarda yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Petrol üretimi yapılan eyalette dışarıya enerji satışı yasaklandı. Binlerce insan marketlere hücum etti, boş raf manzaraları oluştu. Texas eyaletinde hayat şartları ağırlaşmış, yetkililer en az 14.9 milyon kişinin temiz suya erişim sıkıntısı çektiğini açıklamıştı.

OTOPSİDE HİPOTERMİ SONUCU ÇIKTI

DHA’nın aktardığına göre Conroe şehrindeki mobil evde geçtiğimiz hafta donarak hayatını kaybeden Cristian Pineda adlı 11 yaşındaki çocuğun ailesi, ağır ihmalkarlık nedeniyle elektrik şirketlerine 100 milyon dolarlık (700 milyon TL) dava açmaya hazırlanıyor. Otopsi uzmanları, 11 yaşındaki Pineda’nın hipotermiden öldüğünü iddia ediyor.

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ABD dava
Yayınlanma Tarihi:13:57,