Çok tehlikeli Rus polis müfettişi için alarm

Interpol'ün arananlar listesinde bulunan ve 11 ayrı tecavüz ile suçlanan Rus Polis Müfettişi Alexander Satlaev, Türkiye üzerinden KKTC'ye geçti. Girne'de de bir soygun ve iki kadına tecavüz girişiminde bulununca yakalandı.

Ancak Lefkoşa Merkez Cezaevi’nde rögara saklanıp firar etti. Babası Rus Altay Özerk Cumhuriyeti’nde Mahkeme Başkanı olan Satlaev izini kaybettirdi. Kadın kılığına da girdiği ve peruk taktığı belirlenen seri tecavüzcünün Türkiye ya da Güney Kıbrıs'a gitme ihtimaline karşı yakalanması için uyarılarda bulunuldu.

11’İNCİ TECAVÜZDEN SONRA TUTUKLANDI

2012 yılından itibaren Rusya'da seri tecavüz olaylarına karışan Alexander Satlaev, 2019'da yakalandı. Hukuk Akademisi mezunu ve kıdemli polis müfettişi olan Satlaev ancak 11'inci tecavüz olayı sonrası kanıt bulunarak tutuklandı. Görevden alınarak meslekten çıkarıldı. Mahkeme başkanı olan babası da görevinden istifa etti. Yargılama sonucu yedi yıl hapse mahkum oldu. Bir yıl cezaevinde kalıp, şartlı tahliye edildi. Ülkeyi izinsiz terk ettiği için aranmaya başlandı.

Geçen yıl 19 Ağustos'ta Türkiye üzerinden KKTC'ye gittiği belirlenen Alexander Satlaev, Girne'ye yerleşti ve bir soygun ile iki tecavüz olayına daha karıştı. Son olarak da Girne'de, bir kadını bayılttıktan sonra çantasından paralarını çaldı ve yakalanarak tutuklandı. Ancak 8 Şubat günü Lefkoşa Merkez Cezaevi’nden firar etti.