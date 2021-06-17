Corona araştırması: İngiltere’de gençlerin aşı olmaması nedeniyle salgın yayılıyor

Araştırmacılar salgının daha fazla yayılmasını önlemek için gençlere aşı yapılmasının kritik olduğunu söylüyor. React-1 isimli araştırma ise 20 Mayıs-7 Haziran dönemine ilişkin verileri kapsıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre bilim insanları, araştırmayla ilgili şu bulguları açıkladı:

Test yapılan 108 bin 911 kişiden 135’inde corona virüsüne rastlandı. Testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 0,1’den 0,15’e yükseldi

Vakaların çoğu 5-12 ve 18-24 yaş grubundakiler

Tahmini virüs bulaştırma katsayısı (R0) 1,44

“ÇOK BÜYÜK BİR FARK YARATACAK”

Araştırmayı yürüten Profesör Paul Elliot, “Detaylara baktığımızda, genellikle iki doz aşılanmış ileri yaşlardaki kişilere çok, çok iyi bir koruma sağlandığı gerçeği bizi teselli edebilir. Hükümet, 19 Temmuz’a kadar tüm yetişkinleri aşılamak istediğini açıkça ilan etti. Bu çok büyük bir fark yaratacak ve toplumda bağışıklık artıracak” dedi.

25 ŞUBAT’TAN BU YANA EN YÜKSEK VAKA SAYISI

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta Çarşamba günü 9 bin 55 yeni vaka açıklandı. Bu, 9 bin 985 vakanın bildirildiği 25 Şubat’tan bu yana en yüksek sayı.

Ülkede Çarşamba günü corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Salı günü 190 bin 33 kişiye daha aşının ilk dozu uygulandı ve en az bir doz aşı yapılan kişi sayısı 42 milyonu aştı. Bu sayı, yetişkinlerin yüzde 79,8’ine denk geliyor.

30 milyondan fazla kişiye (yetişkinlerin yüzde 57,8’i) aşının her iki dozu da uygulandı. Şu anda ülkede yeni enfeksiyonların yüzde 96’sının kaynağı, ilk olarak Hindistan’da görülen Delta varyantı.

Başbakan Boris Johnson, kalan Covid kısıtlamalarının kaldırılmasını dört hafta erteleyeceklerini duyurduğunda, buna neden olarak Delta varyantını gösterdi.

Hükümet, aşılama çalışmalarını hızlandırarak, mevcut önlemlerin yürürlükte kalacağı 19 Temmuz’a kadar, 18 yaşından büyüklerin tamamına ilk doz ve yetişkinlerin üçte ikisine ikinci doz aşının uygulanmasını hedef olarak belirledi.

Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasının onaylanmasının ardından, İngiltere’de çocukların aşı programına dahil edilip edilmeyeceği çok tartışıldı.

BBC’nin edindiği bilgiye göre, 12-17 yaş arası tüm çocukları aşılama kararının İngiltere’deki aşı uzmanları tarafından yakın zamanda tavsiye edilmesi beklenmiyor.

Hükümete aşılama konusunda tavsiyelerde bulunun uzmanlardan oluşan Aşılama ve Bağışıklık Komitesi’nin (JCVI), hükümetin son kararını vermeden önce ilerleyen günlerde bir açıklama yapması bekleniyor.

Bu arada, Daily Telegraph gazetesine göre, hükümet yetkilileri, iki doz aşı yapılmış olan Birleşik Krallık vatandaşlarının sarı listedeki ülkelerden döndüklerinde karantinaya girme zorunluluğunu kaldırmayı değerlendiriyor.

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