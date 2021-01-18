Corona aşılarını Türk kardeşler koruyor

Almanya'da, Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin BioNTech'te, ABD'nin ise Moderna'yla geliştirdiği çok düşük sıcaklıklarda nakliyesi ve saklanması gereken corona aşılarını, Pazarcıklı Türklerin ortaklığındaki LY Holding'in ürettiği “kuru buz” koruyor.

Michelstadt kentinde merkezi bulunan, Türk-Alman ortaklığındak LY Holding'in (Lang-Yüzer Holding), Gross-Umstadt'taki fabrikasında “kuru buz” üretiliyor ve aşılar bu buzların korumasında Avrupa'nın her yanına dağıtılıyor. LY Holding, sanayide kuru buz kullanımında Almanya birincisi ve üretimde de üst sıralarda.

İLAÇ DEVLERİNİN TALEBİ FIRLADI

Kuru buza talebin, corona aşılarıyla patladığını anlatan Aziz Yüzer, “Aşı üretimi sonrası nakliyecilerin talepleri 4'e katlandı. Alman ve ABD'li dev ilaç firmaları da daha çok buz talep ediyor, sadece birine ayda 100 ton veriyoruz. Kuru buzda, doğaya salınmasını engellediğimiz karbondioksidi kullanıyoruz. Yani onu doğayı kirletmeden alıp kullanıyoruz” dedi.

MARAŞ DONDURMASINI KORUYOR

Kuru buzun, uçaklardaki ikramların korunmasında, organ ve kan nakillerinde, hastanelerde kullanıldığını belirten Yüzer şöyle konuştu:

“THY uçaklarındaki yemekler bununla korunuyor. Fransa, İtalya, Slovenya ve Türkiye'de kuru buz üretiyoruz. Türkiye'de, İzmit, Çerkezköy, İzmir ve Pazarcık'ta kardeşimiz İsmet Yüzer, aylık 250 ton kuru buz üretiyor. Bu orada hem sanayide, hem de Maraş Dondurması'nın saklanmasında kullanılıyor.”

LY Holding kuru buzla birlikte, onu üreten makineleri de üretiyor. Holding, birçok ülkede otomobil lastik kalıpları, otomotiv sektörünün kauçuk ve plastik parça üretiminde lider. Almanya'daki bütün oto lastik firmalarının kalıplarını üretiyor, kuru buzla temizliyor.

KURU BUZ NEDİR VE NEREDE KULLANILIYOR?



Kuru buz, sıvı karbondioksitin, katı karbondioksite çevrilmiş hali. Genellikle soğutma maddesi olarak tercih edilen kuru buz, lojistik, gıda, eğlence, temizlik ve tıp alanlarında kullanılıyor. Uçakların boyaları kuru buzla sökülüyor. Sanayide hazır doğmuş veya gübreden çıkmış karbondioksit bu amaçla dönüştürülüyor. Tarihi eserler ya da çok hassas makineler, üretim kalıpları da kuru buzla temizleniyor.