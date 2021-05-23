Corona aşısı olan gençlerin kalbinde iltihap korkusu: Resmi inceleme başlatıldı

ABD’nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bünyesindeki Bağışıklık Danışma Komitesi, bir açıklama yaparak corona virüsü aşısı olan bazı ergenlerde ve gençlerde yan etkiler yarattığına dair şikayetler aldıklarını duyurdu.

Bu durum ile ilgili özel bir araştırma başlatılması gerektiği uyarısında bulunan yetkililer, Covid-19 aşılarının bazı kişilerin kalbinde iltihaplanmaya (miyokardit) neden olduğunu belirtti. Özellikle erkeklerde bu yan etkinin görüldüğü belirtilirken, kalp kaslarında bir iltihabın görüldüğü aktarıldı.

CDC, bu durumun herhangi bir sorun ve başka bir yan etki görülmeden gittiğini de açıklarken bunun sebebini öğrenmek için araştırma yapılması çağrısında bulundu. Öte yandan yetkililer kaç kişinin bu sorundan muzdarip olduğunu öğrenmek için araştırmaların derinleştirilmesini de istedi.

İSRAİL’DE DE GÖRÜLDÜ

Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi’nde görevli olan Dr. Amesh Adalja, “Kalpte oluşan bu iltihaplanmanın (miyokardit) corona virüsü aşısıyla ilgisi olup olmadığı tespit edilmeli. Bu aşıların risk-fayda oranına bakmak önemli” dedi.

CDC, net olarak hangi aşılarda bu durumun meydana geldiğini açıklamazken mRNA teknolojisinin kullanıldığı aşıları olanlarda dört gün sonra görüldüğünü aktardı. ABD’de şu an mRNA teknolojisi kullanılan iki aşı bulunuyor, Moderna ve Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği aşılar.

Öte yandan İsrail Sağlık Bakanlığı da Nisan ayında az sayıda kişide Pfizer’ın aşısını olduktan sonra kalpte iltihap oluştuğunu duyurmuştu. İsrail’deki vakaların büyük çoğunluğunun 30 yaşın altındaki insanlarda görüldüğü belirtilmişti.

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