Corona aşısında müjde: Sağlıklı gençlere aşı yapılacak tarih belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın geç ve yetersiz müdahale ettiği corona virüsü ile ilgili kritik bir açıklama dün gece geldi… Trump’tan görevi devralan ve ilk icraatlarından biri corona virüsüne karşı savaş açmak olan çiçeği burnunda ABD Başkanı Joe Biden, aşılama sürecini hızlandırmıştı.

Corona virüsü salgınının mutasyona uğradığı yeni versiyonu bilim dünyasında panik yaratırken, dün CNN’e konuşan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Celine Gounder, “Mutasyona uğramış virüsün yayılmasını engellemenin en önemli yolu, virüsün yayılmasını durdurmaktır. Virüs ne kadar mutasyona uğrarsa o kadar çok farklı versiyonla karşılaşırız” dedi.

ABD’nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin Direktörü Dr. Rochelle Walensky, “En büyük sorunumuz tedarik. Ne kadar aşı alacağımızı bilemiyoruz. Dolayısıyla valiler de bilmiyor, eyaletlerdeki sağlık görevlileri de bilemiyor ve plan yapamıyorlar” ifadesini kullandı.

Biden’ın geçiş sürecinde Covid-19 danışma kurulunda yer alan Gounder, “Aşı sürecinin Amerikan halkının geneline ulaşması için aylar var. Yaz ayının ortasında, yaz ayının sonlarına doğru sağlıklı, ortalama, genç Amerikalıların aşıya erişimi olacaktır” dedi.

GÜNEY KORE EYLÜL’DE YÜZDE 70’İ AŞILAYACAK

Öte yandan corona virüsü salgınına sert ve zamanında müdahale ederek hastalığın yayılmasını büyük ölçüde engelleyen ve büyük övgü toplayan Güney Kore’den kritik bir açıklama geldi.

Güney Kore resmi haber ajansı Yonap, “Eylül ayına kadar nüfusun yüzde 70’ine aşı yapılmasının hedeflendiğini” duyurdu. Ajans, Güney Kore’de yeni aşılama programının gelecek ay başlayacağının da altını çizdi.

Resmi verilere göre Güney Kore, hem Dünya Sağlık Örgütü’nün Covax inisiyatifi hem de şirketlerle yaptığı özel anlaşmalarla nüfusunun tamamına yetecek kadar aşıyı rezerve etti.