Corona aşısını önceden olan bakan istifa etti

Peru’da hem ulusal aşılama süreci hem de öncesindeki klinik testlere dahil olmayıp corona virüsü aşısı olan Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete krizi büyüyor…

Kasım ayından beri ülkenin dışişleri bakanlığı görevini üstlenen Elizabeth Astete’in usulsüz bir şekilde corona virüsü aşısı olduğunun ortaya çıkması sonrasında sıcak bir gelişme yaşandı. Ülkeyi karıştıran iddianın ortaya atılmasının ardından “klinik testler sebebiyle aşı oldum” diyen Astete’in aslında klinik testlere de dahil olmadığı tespit edilmişti.

Peru basınının olayın üzerine giderek Astete’nin yaptığını kamuoyuna duyurması ile birlikte dün gece 68 yaşındaki Astete istifasını sundu.

ÖNCEKİ GÜN SAĞLIK BAKANI DA İSTİFA ETTİ

Çin’in Sinopharm aşısını olan Astete’in istifasından bir gün önce eski cumhurbaşkanı Martin Vizcarra’ya aşı yapılmasından dolayı sağlık bakanı Pilar Mazzetti istifa etmişti.

Peru Cumhurbaşkanı Francisco Sagasti, Astete’nin istifasını kabul etti.

Twitter üzerinden açıklama yapan Astete, “Yaptığım büyük hatanın farkındayım ve ikinci doz aşıyı olmamaya karar verdim. Aynı sebeple cumhurbaşkanına istifamı da verdim” dedi.

Resmi verilere göre 43 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Peru, bölgede salgından en çok etkilenen ülkelerden biri haline geldi.