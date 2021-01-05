Corona aşısının iki dozu arasındaki süre uzayabilir

Pfizer-BioNTech aşısına ilk onay veren ülke olan İngiltere’de, aşının ilk aşamada daha fazla sayıda kişiye uygulanabilmesi için ilk dozdan üç ay sonra ikinci dozun yapılacağını duyurmuştu. Danimarkalı sağlık yetkilileri de iki doz arasında altı haftaya kadar bekleneceğini açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Danimarka haber ajansı Ritzau’ya konuşan sağlık yetkilisi Soeren Brostroem, “Belgelerde, her doz arasında altı haftaya kadar süre geçebileceğini görüyoruz. Bu bilgiyle rehberlerimizi güncelliyoruz” dedi.

Yetkili, “Altı haftadan daha uzun zaman geçmesi halinde, korumanın kesinliğine dair bilimsel bir veri görmüyoruz” diye konuştu.

Yetkililer, mümkün olan koşullarda iki doz arasında üç-dört hafta beklenmesini öngören ilk tavsiyelere uyulacağını kaydetti.

Almanya da mevcut Pfizer-BioNTech aşısının ilk aşamada daha fazla insana uygulanması için ikinci dozun gecikmeli olarak uygulanması seçeneğinin incelendiğini duyurmuştu.

İngiltere, ikinci kullanım onayı verilen Oxford-AstraZeneca aşısının yanı sıra Pfizer aşısında da ilk dozun ardından ikinci dozun planlanan 21 günlük ara yerine 12 hafta sonra uygulanacağını açıklamıştı.

İngiltere baş sağlık danışmanı, aşıdan elde edilen korunmanın “büyük çoğunlukla” ilk aşıdan sonra elde edildiğini söyledi.

Pfizer ise aşı denemelerinde, Covid-19’a karşı koruyuculuk bakımından etkinlik oranı değerlendirilirken 21 günlük aralarla iki dozun uygulanması koşuluna göre değerlendirme yapıldığını belirtmişti.

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