Corona aşısıyla ilgili umut verici gelişme

Corona virüsü salgınına karşı sıkı önlemler alınmasına rağmen Covid-19 aşısı olduktan sonra 8 kişinin ölmesi Güney Kore’yi ayağa kaldırdı. AstraZeneca’nın aşısını olan insanların 8’inin ölmesi sonrasında başlatılan soruşturma bugün tamamlandı.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı Direktörü Jeong Eun-kyeong basın açıklaması yaptı. Güney Koreli yetkili, “Araştırmamızın sonucunda bu 8 kişinin ölümünün corona virüsü aşısıyla bir bağlantısı olmadığını tespit ettik. AstraZeneca aşısının herhangi bir yan etkisi olmadı ve ölümlerle bir bağlantısı yok” dedi.

Yapılan açıklamada yaşamını yitirenlerin halihazırda sağlık sorunları olduğu ve aşı olduktan sonra yan etkilerin belirdiği kaydedildi. Sağlık gerekçesiyle Güney Kore’de 65 yaşın ve üzerindekilere AstraZeneca aşısı yapılmazken Jeong, “Uzmanlardan oluşan heyetimiz bu aşının yaşlılara yapılmasında bir sakınca görmedi” dedi.

İlginizi Çekebilir Brezilya efsanesi Pele: 'Corona virüsü aşısı oldum ancak...'