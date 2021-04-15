Corona bitmeden DSÖ’den korkutucu açıklama: Hiçbiri yeterli değil

Corona virüsü salgınından önce de bilim insanları ve doktorların sık sık gündeme getirdiği, “Gereksiz antibiyotik kullanmayın. Eğer gereksiz antibiyotik kullanırsanız, antibiyotiklere dayanıklı süper bakteriler yaygınlaşır” uyarısı çok daha tehlikeli boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaparak şu an geliştirilen 43 antibiyotikten hiçbirinin hızla çoğalan ve antibiyotiğe dayanıklı bakterilere etkisi olmadığını duyurdu.

“DAHA DİRENÇLİ OLMASINA SEBEP OLABİLİR”

Son yıllarda piyasaya sürülen antibiyotiklerin bu bakterileri durdurmada hiçbir etkisi olmadığını açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, “Halen geliştirilen 43 antibiyotikten 26’sı 13 çok tehlikeli süper bakterileri hedefine alıyor. Fakat bu antibiyotikler önceki vakalardan geliştirilmiş ilaçlar ve sonuçta süper bakterilerin daha da dirençli olmasına sebep olabilir” açıklamasını yaptı.

Özellikle yaşlılarda ve gençlerde görülen süper bakterilerin ilaçlara dayanıklı olduğunu dile getiren DSÖ’nün Genel Direktör Yardımcısı Dr. Hanan Balkhy, “Etkili yeni antibiyotiklerin geliştirilme, üretim ve dağıtım aşamalarında yaşanan sıkıntılar antibiyotiğe dayanıklı bakteri oluşmasının önünü açtı ve bu durum bakteriyel enfeksiyonların başarılı bir şekilde yok edilmesini de engelliyor” dedi.

Son yıllarda birçok ilaç şirketinin antibiyotik üretmeye ara verdiğini ya da tamamen durdurduğunu açıklayan DSÖ, Novartis, Bristol Myers Squibb ve AstraZeneca’nın antibiyotik programlarını son birkaç yılda durdurduğunu duyurdu.

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