Corona hava trafiğini de vurdu

IATA’dan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, en kötü senaryoya göre, 2021 yılında, geçen yıla göre yalnızca yüzde 13 artışla, 2109 yılı düzeylerinin yüzde 38’ine ulaşılabilecek.

IATA’nın açıklamasında, evrimleşmiş yeni Covid-19 türlerinin ortaya çıkması ve yeni seyahat kısıtlamaları gibi etkenlerin öngörüler için aşağı yönlü riskler oluşturduğuna dikkat çekildi. IATA ayrıca hükümetleri, kriz ile başa çıkabilmeleri için hava yolu şirketlerine destek olmaya çağırdı.

IATA Genel Direktörü Alexandre de Juniac, “Yakın zaman için Covid-19’un olmadığı bir dünyayı öngörenin olduğunu sanmıyorum; hatta, bu yılın içinde” diye vurguladı. DHA

İlginizi Çekebilir Almanya'da uçuş yasakları başlıyor