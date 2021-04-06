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Corona salgınında bir ilk: “Seyahat balonu” ile karantinasız turizm başlıyor

Corona virüsü salgınına karşı çok sıkı önlemler alarak pandeminin hızını yavaşlatmayı başaran Avustralya ve Yeni Zelanda arasında "seyahat balonu" oluşturulmasına karar verildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:41, 06/04/2021
HaberlerDünya
Corona salgınında bir ilk: “Seyahat balonu” ile karantinasız turizm başlıyor

Corona virüsü salgınını kontrol altına almayı başaran Yeni Zelanda ve Avustralya arasındaki “seyahat balonu” uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 19 Nisan’da Yeni Zelanda’nın Avustralya’dan gelecek turistleri karantina uygulaması olmadan kabul edeceğini açıkladı. Corona virüsü salgınına karşı bütün dünyaya kapılarını adeta kapatan ve bu sayede salgını önlemeyi başaran iki ülke arasındaki seyahat balonu bir ilk olarak da kayıtlara geçti.

COVID TESTİ DE İSTENMİYOR

Bir süredir Avustralya’nın birçok eyaleti Yeni Zelandalı turistleri kabul ederken Yeni Zelanda yönetimi karantina uygulamasına devam ediyordu.

Başkent Wellington’da konuşan Ardern, “Seyahat balonu bizim Covid-19’la mücadele ve bu salgından toparlanma sürecinde yeni bir sayfa olacak” dedi. Bu seyahat anlaşmasının bir diğer farkı da turistlerden zorunlu Covid-19 testi talep edilmeyecek olması. Ardern, olası bir yerel salgın patlaması ihtimaline karşı bazı uçuşların iptal edilebileceğini söyledi.

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Yayınlanma Tarihi:09:38,