Corona salgınında endişe verici gelişme: Eek mutasyonu

İngiltere, Güney Afrika, Hindistan ve Brezilya'nın ardından Endonezya'da “Eek” isimli yeni corona virüsü mutasyonu ortaya çıktı. Eek mutasyonu, diğer mutasyonlarla aynı özellikleri taşırken corona virüsü aşısının koruyuculuğunu azalttığı belirtildi.

Endonezya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Siti Nadia Tarmizi, “Mutasyon tek bir vakada görüldü. Mutasyonlu virüs yakın temastaki kişilere bulaşmadı. Endonezya’da bulunan aşılar mutasyona karşı koruma sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Tıbbi moleküler biyoloji ve biyoteknoloji uzamanı ve Eijkman Enstitüsü’nde Araştırma Müdür Yardımcısı Herawati Sudoyo ise, aşıların mutasyona karışı koruma kabiliyetinin tam olarak henüz belirlenmediğini söyledi.

ʻʻ Endonezya'da toplam corona virüsü vaka sayısı bir milyon 542 bin 516'ya, can kaybı sayısı ise 41 bin 977'ye yükseldi.

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