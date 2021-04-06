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Corona salgınında endişe verici gelişme: Eek mutasyonu

Dünya genelinde corona virüsüne (Covid-19) karşı aşı uygulamaları devam ederken, ortaya çıkan corona virüsü mutasyonları endişe verici hale geliyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:22, 06/04/2021
HaberlerDünya
Corona salgınında endişe verici gelişme: Eek mutasyonu

İngiltere, Güney Afrika, Hindistan ve Brezilya'nın ardından Endonezya'da “Eek” isimli yeni corona virüsü mutasyonu ortaya çıktı. Eek mutasyonu, diğer mutasyonlarla aynı özellikleri taşırken corona virüsü aşısının koruyuculuğunu azalttığı belirtildi.

Endonezya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Siti Nadia Tarmizi, “Mutasyon tek bir vakada görüldü. Mutasyonlu virüs yakın temastaki kişilere bulaşmadı. Endonezya’da bulunan aşılar mutasyona karşı koruma sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Tıbbi moleküler biyoloji ve biyoteknoloji uzamanı ve Eijkman Enstitüsü’nde Araştırma Müdür Yardımcısı Herawati Sudoyo ise, aşıların mutasyona karışı koruma kabiliyetinin tam olarak henüz belirlenmediğini söyledi.

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Endonezya'da toplam corona virüsü vaka sayısı bir milyon 542 bin 516'ya, can kaybı sayısı ise 41 bin 977'ye yükseldi.
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Afrika Avustralya Biyoloji Brezilya Corona Dünya Endonezya Güney Afrika Hindistan İngiltere Sağlık Sağlık Bakanlığı Yeni Zelanda
Yayınlanma Tarihi:17:16,