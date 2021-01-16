Corona salgınında korkulan oldu: Can kaybı 2 milyonu aştı

Aylardır dünyanın konuştuğu en önemli gündem maddesi olan corona virüsü din, dil, ırk fark etmeksizin can almayı sürdürüyor. Çin’in Wuhan kentinde patlak veren salgına ilişkin verileri açıklayan Worldometers'a göre çok kritik bir eşik daha geride kaldı.

Dünya genelinde corona virüsüne bağlı olarak hayatını kaybeden kişilerin sayısı 2 milyon sınırını aştı. Son açıklanan rakamlarla güncellenen verilere göre, TSİ 11.30 itibarıyla 2 milyon 17 bin 923 kişi corona virüsüne yenik düştü.

İLK ÜÇ SIRA: ABD, HİNDİSTAN BREZİLYA



Toplam vaka sayısının 94 milyon 315 bin 331 olarak duyurulduğu corona virüsü salgınında, ilk üç sırayı ABD, Hindistan ve Brezilya çekiyor. ABD’de 24 milyon 102 bin, Hindistan’da 10 milyon 543 bin ve Brezilya’da 8 milyon 394 bin vaka kayıtlara geçti.

Ölü sayısında da ilk üç sırayı paylaşan bu ülkeler arasında Brezilya ve Hindistan yer değiştiriyor. ABD’de 401 bin, Brezilya’da 208 bin ve Hindistan’da 152 bin kişi hayatını kaybetti.

TÜRKİYE YEDİNCİ SIRADA



Türkiye vaka sayısında 2.3 milyonla İtalya’nın hemen önünde yedinci sırada bulunuyor. 23 bin 664 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye’de, aktif vaka sayısı ise 103 bin 404 olarak görünüyor.