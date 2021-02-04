Corona salgınında kritik adım: Yapılan aşı sayısı vakaları geçti

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü salgınında 1 yıl geride kalırken, hastalık dünya çapında can almaya devam ediyor. Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ile Rusya ve Çin’in geliştirdiği aşılar pek çok ülkede uygulanmaya başladı.

Salgının bitirilmesinde en büyük umut olarak gösterilen aşılama sürecinde kritik bir eşik geride kaldı. Tarihin en büyük aşılama kampanyası olarak adlandırılan süreçte, yapılan aşıların sayısı corona vakalarının sayısını geride bıraktı.

Reuters ve Bloomberg’ün aktardığı verilere göre, dünya genelinde 67 ülkede 108 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Bu rakam günde ortalama 4.25 milyon doz aşı yapıldığı anlamına geliyor. İsrail nüfusunun yüzde 28’lik kısmına aşı uygulayarak bu alanda zirvenin sahibi.

TEK DOZ ALABİLDİLER



Worldometers’ın verilerine göre şimdiye dek corona virüsüne yakalanan kişilerin sayısı 104.9 milyon. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 2.2 milyonu geçmiş durumda. Aşıdaki rakamın önemli bir adım olduğu belirtilse de, pek çok kişinin bu rakam içerisinde yalnızca tek doz aşı olabildiği ifade ediliyor. Yapılan klinik deneylerde aşıların ikinci dozdan itibaren koruyuculuğunun büyük oranda arttığı ortaya konmuştu.

TÜRKİYE SEKİZİNCİ SIRADA



Vaka sayılarında ilk beş sırayı ABD, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Birleşik Krallık oluşturuyor. ABD’de 27.1 milyon, Hindistan’da 10.7 milyon, Brezilya’da 9.3 milyon, Rusya’da 3.9 milyon, Birleşik Krallık’ta ise 3.8 milyon vaka kayıtlara geçti. Türkiye 2.5 milyon vaka sayısıyla bu listede sekizinci sırada yer alıyor.