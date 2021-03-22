Corona sayıları fırladı, gündüz sokağa çıkma yasağı geldi

Almanya’da diğer Avrupa ülkeleri gibi yükselen corona virüsü vakaları nedeniyle “tam kapanma” geliyor. Pazartesi (bugün) yapılacak hükümet toplantısı öncesi hazırlanan raporlarda, vaka sayısının her 100 bin kişide 100 kişiyi aştığı bölgelerde “sokağa çıkma yasağı” otomatikman uygulanacak.



GÜNDÜZ YASAK, GECE SERBEST

Buna göre, her eyalet ya da şehir yönetimi, yükselen vaka sayasına göre kararını verecek. Şu anda 180 kent ile 401 küçük bölgede, vaka oranı 100 binde 100'ü aşmış durumda.

Almanya'nın sokağa çıkma yasağı gündüz uygulanacak. İnsanlar akşam belirli saatlerde, sabah saat 05.00'e kadar dışarı çıkmasına izin verilecek. Çok önemli nedenler ve acil durumlar halinde dışarı çıkmak mümkün olabilecek.

İNGİLİZ MUTASYONU VE HIZLI TEST

Başbakan Merkel, bu önlemleri bugün eyalet başbakanları ile görüşecek ve yeni artışı en kısa sürede kesmeyi amaçladığını anlatacak.

Özellikle İngiliz mutasyonu olan B.1.1.7'nin hızlı yayılması ve uygulanan hızlı testler sayesinde daha fazla corona virüsü vakalarının tespit edilmesi, bu yeni önlemleri bir an önce almayı gerektiriyor.

Okullar ve kreşler, eğer haftada iki kez hızlı test edilme olanağı yoksa, tatil edilecek. Tabii bunun için de vakaların 100'ü aşıp aşmadığına bakılacak.

CLICK &MEET DÖNEMİ

7 günlük incelemeden sonra, 100 binde 200'e ulaşılırsa okullar ve kreşler koşulsuz kapanacak.

Vaka sayısı 100’ü aşmayan yerlerde, kısıtlı hayat devam edecek. Alışverişte “Click &Meet” sistemi uygulanacak. Yani, online randevu alınıp mağazalara sırayla gidilecek. Restoranlar, cafeler ve barlar için, dışarıda servis koşuluyla açılım, ancak 18 Nisan’dan sonra olabilecek. Düğün salonları, konser salonları ise ancak aşıdan sonra açılabilecek.

SEYAHATLER İÇİN ÖZEL UYARI

Bu arada gerekli olmayan seyahatlerin yapılmaması istendi. Nisan ayı başındaki paskalya tatilini de kapsayacak şekilde, gerekli olmayan seyahatlerin yapılmaması öneriliyor.

Almanya dışına çıkmak veya dış ülkeden Almanya'ya gelmesi gerekenlerden, sıkı şekilde hijyen kuralları, test ve karantina yükümlülüğüne dikkat edilecek.

Özellikle İspanya’nın Mallorca bölgesine tatiline dikkat çekildi ve seyahat şirketlerinin de bir an önce hızlı testlere başlaması istendi.