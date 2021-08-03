Corona virüs paniği yeniden başladı: Halk marketlere akın etti

Çin'in Wuhan kenti, corona virüs vakalarının görülmeye başlamasıyla alarma geçti. Halk, süper marketleri doldururken, kentte yaşayan 11 milyon kişinin aşılanması gündemde.

SOZCU.COM.TR

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Corona virüsün ilk görüldüğü yer olan Çin’in Wuhan kentinde salgın korkusu baş gösterdi. Çin’de 20 Temmuz’dan bu yana yerel bulaş vakalarının sayısı 414’e yükseldiği belirtilmişti.

Wuhan kentinde salgının başladığı 1 yılı aşkın süreden sonra ilk kez yedi yerli vakaya rastlandı. Kentin 11 milyonluk nüfusunun tamamına test uygulanması gündeme geldi.

Süper marketler doldu taştı

Salgın riskinin yeniden doğmasına karşı halk panik içerisinde süper marketlere koştu. Salgının ilk günlerindeki gibi marketlerde raflar boşaldı, tuvalet kağıdı, su gibi temel ihtiyaç malzemelerini bulmakta zorluk yaşandı.

Ülke, aylardır en büyük koronavirüs salgınını toplu testler ve seyahat kısıtlamaları ile kontrol altına almaya çalışırken, milyonlarca insan Çin’de tekrar tecrit altına alındı.

Devlet medyasının ‘Wuhan’dan bu yana en yaygın Kovid salgını’ olarak ifade edilen yeni dalga, Rusya’dan gelen Nanjing’deki bir uçağı temizleyen havaalanı çalışanlarının koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla başladı.

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