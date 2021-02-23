Corona virüsü açıklanandan önce can almış

111 milyondan fazla insana bulaşan ve 2.4 milyonu aşkın insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili dikkat çekici bir araştırma Sırbistan’da yapıldı…

Sırp bilim insanları, Belgrad’da yaşayan bir inşaat işçisinin 5 Şubat 2020’de corona virüsüne bağlı sebeplerle öldüğünü duyurdu. Daha önce Fransız yetkililer Avrupa genelinde corona virüsüne bağlı ilk ölümün Fransa’da 15 Şubat’ta gerçekleştiğini duyurmuştu.

Son dönemde agresif aşılama süreci ile dikkatleri üzerine çeken Sırbistan’da yapılan araştırmada 56 yaşındaki inşaat işçisinin yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve ölüm sebebinin ise zatürre olduğu duyuruldu. Belgrad Tıp Fakültesi’ndeki Adli Tıp Enstitüsü’nde görevli bilim insanları bu kişinin ölüm sebebinin Covid-19 olduğunu resmen açıkladı.

OCAK VE ŞUBAT’TA GELMİŞ

Frontiers in Medicine isimli dergide geçen hafta yayınlanan raporu hazırlayan adli tıp patoloğu Milenko Bogdanoviç, “Covid-19’un bölgeye nereden geldiği bilinmiyor fakat ilk vakalar 2020 yılının Ocak ve Şubat aylarında görüldü. Bu durumda corona virüsü bölgeye daha erken giriş yaptı” dedi.

Avrupa’daki ilk corona virüsü vakası Fransa’da 24 Ocak’ta görülmüş ve Covid-19’a bağlı ölüm de 15 Şubat’ta gerçekleşmişti.

Bogdanoviç, “Daha önce yurt dışına çıkmamış Sırp işçiden aldığımız numuneler bize Avrupa’da Covid-19’a bağlı ilk ölümün Sırbistan’da gerçekleştiğini gösteriyor” dedi. 6.9 milyon nüfuslu Sırbistan’da 4.351 insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ilk olarak 6 Mart 2020’de tespit edilmişti.