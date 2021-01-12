Corona virüsü aşısı ne kadar koruyacak: Moderna’dan umut verici açıklama

Türk bilim insanlarının kurduğu BioNTech ile Pfizer’ın geliştirdiği aşı ile aynı tekniği kullanan Moderna, Covid-19 aşısı ile ilgili en çok merak edilen soruya yanıt verdi.

Daha önce aşının mutasyona uğramış corona virüsüne karşı da etkili olduğunu duyuran Moderna yetkilileri, aşının insanları ne kadar süre koruyacağını da duyurdu.

Şirket yetkilileri dün JP Morgan Healthcare Konferansı’nda açıklamalarda bulundu. Moderna, mRNA-1273 isimli aşının etkisinin en az 1 yıl olacağını duyurdu. Sentetik mRNA kullanarak bağışıklık sistemini harekete geçiren ve Covid-19’u etkisiz hale getirmeyi amaçlayan aşının vurulduktan sonra en az 1 yıl boyunca etkili olduğunu açıklayan Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, “2021 yılında 600 milyon doz ile 1 milyar doz arasında aşı teslim etmeyi planlıyoruz” dedi.

Moderna’nın aşısını ABD’in Seçilmiş Başkanı Joe Biden, seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris ve Dr. Antony Fauci gibi üst düzey isimler olmuştu.