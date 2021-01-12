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Corona virüsü aşısı ne kadar koruyacak: Moderna’dan umut verici açıklama

Corona virüsü salgınına karşı mRNA teknolojisini kullanarak geliştirdiği aşı ile dikkat çeken Moderna, bugün bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada aşının insanları ne kadar süre Covid-19'dan koruyacağı belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:25, 12/01/2021
Haberler Dünya
Corona virüsü aşısı ne kadar koruyacak: Moderna’dan umut verici açıklama

Türk bilim insanlarının kurduğu BioNTech ile Pfizer’ın geliştirdiği aşı ile aynı tekniği kullanan Moderna, Covid-19 aşısı ile ilgili en çok merak edilen soruya yanıt verdi.

Daha önce aşının mutasyona uğramış corona virüsüne karşı da etkili olduğunu duyuran Moderna yetkilileri, aşının insanları ne kadar süre koruyacağını da duyurdu.

Kamala Harris de Aralık ayının son günlerinde Moderna’nın aşısını olmuştu.

Şirket yetkilileri dün JP Morgan Healthcare Konferansı’nda açıklamalarda bulundu. Moderna, mRNA-1273 isimli aşının etkisinin en az 1 yıl olacağını duyurdu. Sentetik mRNA kullanarak bağışıklık sistemini harekete geçiren ve Covid-19’u etkisiz hale getirmeyi amaçlayan aşının vurulduktan sonra en az 1 yıl boyunca etkili olduğunu açıklayan Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, “2021 yılında 600 milyon doz ile 1 milyar doz arasında aşı teslim etmeyi planlıyoruz” dedi.

Moderna’nın aşısını ABD’in Seçilmiş Başkanı Joe Biden, seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris ve Dr. Antony Fauci gibi üst düzey isimler olmuştu.

ABD Bilim Corona
Yayınlanma Tarihi:08:23,