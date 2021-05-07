Corona virüsü aşısında büyük endişe: 3 kıtada Covid-19 aşısı krizinin sebebi belli oldu

ABD’nin Baltimore kentinde Johnson & Johnson’ın aşılarını üreten Emergent BioSolutions’ın kalite kontrol alanında yaşadığı sorun, uluslararası kamuoyunun gündeminde…

İlk olarak New York Times’ın ortaya attığı haberde, Emergent BioSolutions’ın üretim sürecindeki kalite kontrol sorunlarının Avrupa, Güney Afrika ve Kanada’daki aşılama sürecini olumsuz etkilediği duyuruldu.

BU AŞILAR BAŞKA ÜLKELERE GÖNDERİLİYOR

Milyonlarca Johnson & Johnson aşısının dağıtımının bu üç bölgede de durdurulduğu belirtilirken, bu fabrikada üretilen aşıların ABD’nin önemli sağlık kuruluşu Gıda ve İlaç Dairesi’nden onay almadığı duyuruldu. ABD Başkanı Joe Biden’ın da geçmişte, bu fabrikada üretilen Johnson & Johnson aşılarının ülke içerisinde kullanılmadığını ve bu aşıların ithal edildiğini söylemişti.

Fakat bu güvenlik zaafı sebebiyle milyonlarca dozun Kanada, Avrupa Birliği ve Güney Afrika’da bekletildiği belirlendi. Mart ayında Baltimore’daki fabrikada Johnson & Johnson’ın aşısına AstraZeneca’nın aşısının üretiminde kullanılan zararsız virüsler eklendiği ortaya çıkmış ve bu kriz sonrasında 15 milyon doz aşı çöpe gitmişti.

GÜNEY AFRİKA’DA BÜYÜK SORUN

AB yetkilileri ile birlikte Kanadalı ve Güney Afrikalı yetkililer de kendilerinde bulunan aşıların bozuk ve hasarlı olduğuna dair bir ibare olmadığını belirtilirken, AB yetkilileri, “Emergent’ta üretilen bazı aşı numunelerini inceledik ve bir sorun görmüyoruz” dedi. Fakat yetkililer aşıların bekletildiğini de duyurdu.

Fakat ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD içinde kullanılacak yaklaşık 70 milyon doz için incelemelerin devam ettiğini ve bu aşıların ABD’de kullanılacak kadar iyi olmayabileceğini de aktardı. New York Times’a konuşan FDA sözcüsü, “Şu an yabancı kurum ve kuruluşlarla temastayız ve durumu inceliyoruz. Diğer ülkeler kendi standartlarına göre ilaç ve aşıları ithal ediyor” dedi.

Johnson & Johnson’ın aşısında yaşanan bu krizin Güney Afrika gibi aşı krizi yaşayan ve toplum genelinde aşılama oranının düşük olduğu bir ülkede ya da Kanada gibi iki dozluk aşılar arasına dört aylık süre koyan ülkelerde büyük bir sorun yaratacağı belirtildi.

İlginizi Çekebilir Uğur Şahin Covid-19 pandemisinin biteceği tarihi verdi