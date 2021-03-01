Corona virüsü aşısında büyük fark: Etkisi aynı fiyatı 16 kat

Aşı savaşları öyle bir hal aldı ki, Pfizer'in veya ABD ilaç şirketlerinin medya bağlantılarıyla kötülenen diğer aşılar, elde kalmaya başladı. Almanya'da 1.5 milyon “ucuz” AstraZeneca aşısı atıl olarak bekliyor ve bir kısım medyanın etkisiyle insanlar “Etkisi azmış” diye bu aşıdan olmak istemiyor.

İnsanlar, dozu 16 Euro'ya satılan pahalı aşılara yönlendiriliyor.

Yapılan araştırmalarda ise, pahalı mRNA tabanlı aşılarla, ucuz ve klasik yöntemle üretilen, bir dozu 1.78 Euro olan AstraZeneca aşısının “aynı oranda etkili olduğu” ortaya çıktı.

YÜZDE 94 ORANINDA DÜŞÜRDÜ

Alman siyasiler, bu olayın tamamen çarpıtma olduğunu ve İngiliz-İsveç ortak yapımı AstraZeneca'nın da aynı etkiye sahip olduğunu açıklamaya başladı.

Der Spiegel dergisi yapılan araştırma sonuçlarını yayınladı ve “AstraZeneca'nın, corona vakalarında hastaneye yatışları yüzde 94 oranında düşürdüğünü” açıkladı.

Focus Dergisi de, başta bazı doktorlar olmak üzere birçok kesimin, “ilk dozda yüzde 70 etkili” açıklamasını yanlış yorumladığını, bunun “yüzde 30 etkisiz” anlamına gelmeyeceğini yazdı.

YANLIŞ HESAPLAMA

Dergiye konuşan Berlinli psikolog ve risk araştırmacısı Gerd Gigerenzer ile diğer bilim insanları, “Yüzde 70 etkinlik, aşıya giden 10 kişiden 7'si demek değil. Bir aşılama çalışmasının etkinliği, aşılanan gruba değil, enfekte olanlara atıfta bulunuyor. Bu, enfekte olan insan sayısı ile ilgili göreceli bir risk azalmasıdır. Aşılanan insanlarla ilgili mutlak bir azalma değildir 16-65 yaş grubu ve grip virüsünün yayılmasının düşük olduğu bir mevsimde, grip aşısı yüzde 50 civarında. Bu sayı, aşılanan 10 kişiden 5’inin gripten korunduğu anlamına gelmiyor. Aşı olmayan her 100 kişiden ikisinin doğrulanmış bir grip enfeksiyonu olduğu ve aşı olan her 100 kişiden yalnızca birinin bunu aldığı anlamına geliyor” diye açıklıyorlar.

“AŞILAR ARASINDA BİR FARK YOK”

Uzmanlar, yüzde 70'lik azalmanın, iki kişi yerine sadece 0.6 kişi hastalanacak anlamına geldiğini de vurguladı.

AstraZeneca'nın, Pfizer/BioNTech aşısı kadar etkili olduğunu belirten Gigerenzer, “Astrazeneca ve Pfizer’in aşıları arasında pratik olarak hiçbir fark olmadığını gösteren ilk rakamlar var. Bugün bildiğimiz kadarıyla her iki aşı da ciddi hastalıklara karşı eşit derecede iyi koruma sağlıyor” diye konuştu.

Bu sözler, Focus ile Der Spiegel'de yayınlanırken, birçok kişinin ve doktorların bile açıklanan istatistik bilgilerden anlamadığı, hata yaptığı da vurgulandı.

Bilim adamları, bunun zekayla bir ilgisi olmadığını, eğitim sistemi ile ilgili olduğunu ve okullarda daha çok istatistiğe ağırlık verilmesi gerektiğini vurguluyor.

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