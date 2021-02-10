Corona virüsü hakkında yalan söyleyene 10 yıl hapis

Corona virüsü salgınıyla mücadele ederken yeni mutasyonlarla karşılaşan İngiltere’den çok sert önlemler geldi…

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere’ye giriş yapan turist ve vatandaşların sadece karantinadan kaçmak için yalan söylemesi durumunda çok ağır cezalar verileceğini açıkladı.

Hancock cezaların pazartesi gününden beri uygulanacağını duyururken, “33 ülkenin yer aldığı kırmızı listedeki yüksek risk grubundaki ülkelerden gelenlerin bu konuda yaşan söylemesi durumunda 10 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır” dedi.

Hancock, karantiandan kaçmaya çalışanlara ise 10.000 İngiliz poundu (yaklaşık 97.000 TL) para cezası verileceği belirtildi.

OTELDE KARANTİNA 17 BİN TL

Öte yandan ülkeye giriş yapanlardan karantina uygulamasına dahil edilmesi ile ilgili İngiliz The Times gazetesi bir derleme yaptı. Gazete, “210 sterline iki test yapılacak olması yurt dışında tatile gitmeyi iyice pahalı bir hale getiriyor. Ayrıca otelde karantina uygulamasında, tecrit altında tutulanlar odada konaklama, 3 öğün yemek ve test için de 1750 sterlini (yaklaşık 17.000 TL) gözden çıkarmak zorunda” yorumunu yaptı.

Özellikle sosyal medyada bu durumun yurt dışı tatil planlarını ve seyahatleri etkileyeceği belirtilirken, İngiliz hükümeti bu konuyla ilgili açıklama yapmadı.