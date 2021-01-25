Corona virüsü hortladı: Çin’de 124 Covid-19 vakası açıklandı

2019 yılının son haftalarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa bir süre içerisinde küresel bir pandemi halini alan corona virüsü bitmek bilmiyor…

Salgına karşı çok sıkı önlemler alan ve sert yasaklar ve kısıtlamalar ile birlikte pandemiyi durdurmayı başaran Çin’de korkulan oldu… Reuters haber ajansı Çin’de salgının tekrar ortaya çıktığını ve hız kazandığını duyurdu.

“EN YÜKSEK SEVİYEDE”

Resmi makamlardan gelen verilere göre ülke genelindeki vaka sayısı 124’e çıktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada bu artışın Mart 2020’den beri en yüksek seviye olduğu kaydedildi.

117 yerel kaynaklı enfeksiyonun 67’sinin Cilin’de görüldüğü açıklanırken, Heilongcian’da 35 yeni vaka ve Hebei’de de 11 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Resmi verilere göre Çin’de 89.115 vaka bulunurken salgının başladığı günden beri Covid-19’a bağlı sebeplerle 4.635 insan yaşamını yitirdi.

GIDA VE İLAÇ TEMİNİ YOK

Öte yandan ülkenin kuzeydoğusundaki Cilin yakınlarındaki 2 milyon nüfuslu Tonghua’da bir skandal ortaya çıktı… 18 Ocak’tan beri tecrit altında olan Tonghua’da yaşayanlar gıda ve ilaç temin edemediklerini sosyal medyadan duyurdu.

Uluslararası kamuoyu bu konuya geniş yer verirken, Tonghua’da görevli yetkililer özür dileyerek bu sorunu çözmek için girişime başladıklarını açıkladı.