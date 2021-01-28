Corona virüsü salgınına müdahalede Türkiye 74’üncü sırada

Yaklaşık 100 ülkenin salgınla başa çıkma metotları ve vaka sayılarının incelendiği ‘Covid Performans Endeksi’ açıklandı.

Endekste, hem toplu hem de kişi başına bazda daha az vaka ve vefat sayısına sahip ülkeler arasında Yeni Zelanda, Vietnam ve Tayvan ilk üçte yer alırken, bu ülkeleri Tayland, Ruanda, İzlanda, Avustralya ve Sri Lanka gibi ülkeler izledi.

Listede, 26 milyondan fazla doğrulanmış vaka ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 94. sırada, 10 milyondan fazla vakayla Hindistan 86. sırada, İngiltere ise Avrupa’da en çok ölümle 66. sırada yer aldı.

Türkiye ise 100 ülkenin yer aldığı listede Hollanda, İspanya, Rusya gibi ülkelerin üzerinde 74. sırada yer aldı.

EKONOMİNİN ETKİSİ DÜŞÜK

Sydney merkezli Lowy Enstitüsü analizinde, Asya-Pasifik’teki ülkelerin pandemiyi kontrol altına alma konusundaki başarısını örnek göstererek, “Ekonomik gelişme seviyeleri veya ülkeler arasındaki siyasi sistem farklılıkları, sonuçlar üzerinde genellikle varsayıldığından veya duyurulandan daha az etkiye sahip” denildi.

Enstitü ayrıca “Genel olarak, daha küçük nüfusa, kurallara saygılı toplumlara ve yetenekli kurumlara sahip ülkeler, pandemi gibi küresel bir krizle başa çıkmada karşılaştırmalı bir avantaja sahip” açıklamasında bulundu.

O ülkelerden biri olarak görülen Vietnam da pandemiyle mücadele konusunda dünyadaki en başarılı ülkelerin başında. Ülkede vaka sayısı bin 500 civarındayken, vefat sayısı ise 35.

VERİ EKSİKLİĞİ YÜZÜNDEN ÇİN YOK

Listenin başındaki Yeni Zelanda’da toplam vaka sayısı 2 bin 295’e olarak kayda geçerken, bugüne kadar 25 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının 893’e çıktığı Tayvan’da ise virüs nedeniyle şimdiye kadar 7 kişi öldü.

Lowy Enstitüsü, endeksinin, kamuya açık veri eksikliği nedeniyle ilk vakaların Aralık 2019’da tespit edildiği Çin’i dışarıda bıraktığını duyurdu. Ayrıca değerlendirmede, teyitli Covid-19 vakasını takip eden 36 haftada, 9 Ocak 2021’e kadar ki mevcut verilerin kullanıldığı belirtildi. Rapor, dünya genelinde Covid-19 salgınında vaka sayısının 101 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 milyon 174 bini geçtiği bir sırada yayınlandı. (Euronews)