Corona virüsü salgınının en korkunç görüntüsü: Toplu halde yakıyorlar

16 milyondan fazla vakanın görüldüğü ve son dönemde bu sayının katlanarak arttığı Hindistan’da vaka ve ölüm sayısı korkutucu boyutlara evriliyor… Resmi verilere göre 186 binden fazla insanın corona virüsü salgınından yaşamını yitirdiği ülkede son iki günde günlük ölüm ve vaka sayısında küresel rekor kırılması karşısında yetkililer çaresiz.

Özellikle hastanelerde yaşanan yığılma ve oksijen eksikliği ile birlikte ülkede bir panik havası yaşanıyor. Öyle ki Hindistan’da ölü sayısının hızlı bir şekilde artmasıyla birlikte krematoryumlarda bile yer kalmadı. Reuters haber ajansına konuşan Nitish Kumar isimli bir Delhi sakini, annesinin cansız bedenini iki gün evde tutmak zorunda kaldığını çünkü şehirdeki krematoryumlarda yer kalmadığını ve sıra beklemek gerektiğini söyledi.



Bölgede yaşayan bazı kişilerin bir otoparkı açık hava krematoryumuna çevirdiğinin fotoğraflarını paylaşan Reuters birçok insanın bu şekilde ebedi yolculuklarına gönderildiğini de vurguladı. İkinci corona virüsü dalgası ile birlikte özellikle Delhi gibi büyük şehirlerde vaka sayısının hızla arttığı belirtilirken kar amacı gütmeyen sağlık kuruluşu yöneten Jitender Singh Shunty, “Perşembe günü 60 cesedi otoparktan devşirdiğimiz bir krematoryumda yaktık. 15 kişi de sırada bekliyordu. Delhi’deki kimse buna inanmazdı. 5 yaşında çocuktan 25 yaşında çocuklara, yeni evli çiftler bile ölmüştü. Bunları izlemek çok zor” dedi.



Shunty, salgının ilk dalgasında günde ortalama 8-10 kişiyi yaktığını söylerken, “Sadece salı günü 78 kişinin son yolculuğuna uğurlanmasına yardımcı oldum. Hükümet hiçbir şey yapmıyor. Herkes kendi başının çaresine bakıyor” dedi.

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